​Специализировались на коттеджах

Ими оказались двое ранее судимых жителя столицы. Злоумышленники выбирали коттеджи, на окнах которых не были установлены железные решетки. Схема действий преступников не отличалась оригинальностью. Отжав пластиковые окна, воры без труда проникали в дома и похищали ювелирные изделия, а также другие ценные предметы. Краденое преступники сбывали в Петропавловске и Астане. Например, в одном из последних случаев они похитили вещи на сумму свыше 1 млн тенге.

В настоящее время доказано 12 эпизодов квартирных краж. Полицейские проверяют причастность преступников к другим аналогичным преступлениям.