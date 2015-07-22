Специализировался на дамах Свежий выпуск 479 Анна ВЕГЕЛЬ

Как рассказали в пресс-службе ДВД ВКО, житель Глубоковского района разными способами выманивал деньги у устькаменогорцев. Примечательно, что на его уловки попадались только женщины. Так, у одной 29-летней дамы он занял 250 тыс. тенге, пообещав в короткий срок вернуть с большими процентами, у другой – 70 тыс. тенге, обязавшись рассчитаться товаром по очень низкой цене. Еще у двух женщин ему удалось выманить по 65 тыс. тенге в обмен на обещание получить для них водительские удостоверения. Больше всего пострадала 34-летняя жительница областного центра, которая отдала мошеннику 465 тыс. тенге, поверив, что на эти деньги он купит ей легковую автомашину «Хюндай». В настоящее время все факты преступлений зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится следствие, полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным случаям мошенничества.



