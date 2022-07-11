Специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начал работу в Абайской области

C 11 июля специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» проводит бесплатные медицинские осмотры жителей отдаленных станций и близлежащих к ним населенных пунктов Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

11 июля медицинский поезд начал свою работу со станции Жарма в Абайской области. Далее 13-17 июля начнется прием жителей на станции Жангизтобе, 25-26 июля - Суук-Булак, 27-28 июля - Бель-Агаш и 29-30 июля - станция Аул, 15-16 июля - на станции Предгорная Восточно-Казахстанской области, 17-18 июля - на станции Черемшанка, 19-20 июля - на станции Бухтарма, 21-22 июля - на станции Заводинка, а также 23-24 июля - на станции Тургусун. Врачи консультационного диагностического поезда ведут прием жителей с 9 утра и до 18.00 вечера.

Специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», следующий по Казахстану с 20 июня 2022 года, с 30 июня по 10 июля провел обследование и лечение пациентов на разъездах и малых станциях Жетисуской области.

В частности, в Жетысуской области были обследованы жители 6 станций: Айна-булак, Коксу, Егинсу, Бесколь, Жайпак и Достык.

Врачами консультативно-диагностического поезда обследовано 828жителей, в том числе 149 детей. Врачебных посещений состоялось – 828. Проведено малых хирургических операций – 84, в том числе удаление зубов - 84.

На осмотре у ВОП/терапевта/педиатра побывали 570 пациентов, хирурга – 226 пациентов, офтальмолога – 528, ЛОРа – 532, гинеколога – 282 пациента, стоматолога – 226 пациентов.

Также жителям отдаленных станций было сделано 348 ЭКГ, проведено процедур ФЛГ – 190, УЗИ – 573.

«Самые распространенные заболевания среди жителей отдаленных сел Жетысуской области: близорукость, катаракта и пресбиория. Врачи медпоезда тщательно обследуют каждого пациента, консультируют и ставят диагнозы. Наибольшее количество пациентов направляются на прием к ЛОРу и офтальмологам», - отметил руководитель поезда «Саламатты Қазақстан» Аман Касенов.

Жители выражают искреннюю благодарность докторам поезда за возможность получать консультации лучших специалистов страны и желают процветания проекту и его организаторам.

«Мы рады прибытию медицинского поезда. У меня были проблемы со слухом, но после приема, со вчерашнего дня я слышу лучше. Еще раз обязательно приеду на прием. Спасибо врачам. Мы очень рады, было бы здорово, если бы вы приезжали чаще» – сказал житель разъезда Жайпак Багдал Сатбаев.

Ожидается, что до конца 2022 года медицинский поезд посетит 67 отдаленных станций страны. Маршрут поезда начинается с Алматы и Жетысуской области, далее проходит через Абайскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Карагандинскую и Улытаускую области.

«Саламатты Қазақстан» является частью благотворительного проекта «Медицинские поезда». Главной целью проекта является бесплатное медицинское обследование и диагностика жителей отдаленных станций и близлежащих поселков страны, которые не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию.

Планируется, что медпоезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» охватят 60 000 человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 000, диагностических процедур – 18 000, малых хирургических операций – 1200, а стоматологическая помощь будет оказана 8 000 пациентам. В данный момент медицинский поезд «Жәрдем» продолжает работу в Актюбинской области до 22 июля. Актуальная информация с графиком передвижения обоих медицинских поездов доступна на официальном сайте проекта www.medpoezd.kz, а также на странице в Instagram: @medpoezd.kz.

Состав медицинского персонала представлен квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, офтальмолог, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог, рентгенолог, кардиолог, врач узи, эндоскопист, врач функциональной диагностики. В этом году в состав медицинских специалистов присоединились психолог и дерматовенеролог, всего в проекте участвует 36 специалистов. Все услуги бригада медиков оказывает населению абсолютно бесплатно.

Проект стал возможным благодаря финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и совместно реализуется Корпоративным фондом «Фонд социальных проектов» при АО НК «Қазақстан Темір Жолы» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» при участии Министерства здравоохранения РК.