Специальная группа займется проверкой выдачи лицензий на геологоразведку

Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz.

Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики. На нем был рассмотрен вопрос законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых. Для анализа правомерности этих решений в Казахстане будет создана специальная рабочая группа.

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда «Самрук-Казына».