Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане

Специальное приложение «Қорғау» позволит сократить число дорожных аварий.

Шымкентские полицейские первыми в республике освоили программу «Қорғау», позволяющую оперативно реагировать на нарушения ПДД. Как отметил во время поездки в регион министр внутренних дел Марат Ахметжанов, ежегодно на дорогах республики гибнут более 2 000 граждан.

Не исключено, что владелец автомашины Hyundai мог пополнить эту печальную статистику. Но автомобиль, движущийся по проспекту Кунаева, выявила программа «Қорғау». Система определила, что за владельцем числится 27 неоплаченных штрафов на сумму свыше полумиллиона тенге. Сотрудник ЦОУ передал информацию инспектору полка патрульной полиции, а уже тот остановил нарушителя на углу проспекта Кунаева – улицы Желтоксан. Составил акт и водворил Hyundai на штрафстоянку. Собранные материалы направлены в административную полицию.

Так кого же «задерживает» «Қорғау»? По словам полицейских, это прежде всего шоферы, которые дважды в течение 10 минут нарушили ПДД, либо управляли машиной с подложными номерами. Это могут быть те, кто имеет неоплаченные штрафы или ездит без страхового полиса, не прошел техосмотр или находится в розыске. Разработчики уверены, «Қорғау» позволит сосредоточить усилия на работе с водителями, автоматически оказавшимися в группе риска, и наладить реальную профилактику нарушений ПДД.

В зоне внимания министра оказались и меры, принимаемые в части защиты детей в учебных заведениях. Так, в школах Шымкента широко внедряются тревожные кнопки SOS, интегрированные с центром оперативного управления департамента полиции. С работой чудо-кнопок Марат Ахметжанов ознакомился на примере 137-й школы-гимназии, где обучаются 2 783 школьника.

Побывал Марат Ахметжанов и в войс­ковой части 6506 Национальной гвардии РК, встретился с личным составом департамента полиции. В ходе встречи он ознакомился с состоянием служебной инфраструктуры воинской части, осмотрел учебно-тренировочные объекты, выставку техники и вооружения, посетил музей истории части.