Специальные кабинки, бюллетени с тактильным шрифтом, урны для голосования на дому – такие условия обеспечили людям с ограниченными возможностями на избирательных участках в Усть-Каменогорске
1133
Галина Вологодская
В здании большой школы по улице Жастар открылись сразу три избирательных участка. Крыльцо оборудовано пандусом, ступеньки и двери отмечены цветовыми маркерами. Из пяти кабинок, установленных в каждом зале для голосования, на одной размещен специальный знак с инвалидным креслом. Здесь удобный невысокий стол для колясочников, лампа с ярким светом и лупа для слабовидящих.