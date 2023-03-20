Специальные кабинки, бюллетени с тактильным шрифтом, урны для голосования на дому – такие условия обеспечили людям с ограниченными возможностями на избирательных участках в Усть-Каменогорске

Политика
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Галина Вологодская

В здании большой школы по улице Жастар открылись сразу три избирательных участка. Крыльцо оборудовано пандусом, ступеньки и двери отмечены цветовыми маркерами. Из пяти кабинок, установленных в каждом зале для голосования, на одной размещен специальный знак с инвалидным креслом. Здесь удобный невысокий стол для колясочников, лампа с ярким светом и лупа для слабовидящих.

– На моей практике не было, чтобы у нас голосовали незрячие избиратели, – рассказала председатель избирательного участка № 2 Акгуль Жакышова. – Но мы готовы к такой категории. Имеются бюллетени, отпечатанные шрифтом Брайля.

Вплоть до полудня 19 марта избирательные комиссии принимали заявления от людей с ограниченными возможностями, пожелавших проголосовать на дому. Таких, к слову, немало – на ­каждом участке 12–15 адресов.

На участке № 1136 о желании проголосовать на дому заявила пенсионерка Любовь Петровна Селютина. В пос­леднее время у немолодой женщины стало прогрессировать заболевание глаз, дорога до школы была бы ей не по силам. Поэтому члены избирательной комиссии в сопровождении сотрудника полиции сами навестили пенсионерку.

– Я вас ждала, – с ходу заяви­ла избирательница, – Всегда ходила на выборы и сейчас не хочу отставать от жизни.

Пока член избирательной комиссии Айжан регистрировала пенсионерку, та успела рассказать о себе. Родилась в годы войны, всю жизнь работала штукатуром-маляром, ремонтировала производственные здания. После выхода на пенсию следила за новос­тями по газетам. Сейчас, когда зрение стало подводить, в курсе событий ее держат в основном выпуски новостей на областном и республиканских телеканалах. Ну и конечно, не дают отстать от происходящего словоохотливые соседки. О выборах Любовь Петровна отлично знала. С кандидатами и партией, за которую решила отдать свой голос, заранее определилась.

– Руки плохо слушаются, – пожаловалась бабушка. Но при этом довольно уверенно поставила галочки в каж­дом бюллетене и опустила их в урну.

Всего в Восточно-Казахстанской области зарегис­трированы 1 784 гражданина, которым требуются особые условия при голосовании. Для них определено 312 специальных избирательных участков. Кроме того, 472 участка оснащены пандусами, 482 – различными тактильными указателями.

В Усть-Каменогорске и других городах региона в помощь особенной категории граждан акиматы организовали работу 15 инватакси.

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