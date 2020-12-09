Специальных карантинных ограничений на Новый год вводить не будут – Минздрав РК

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане не будут вводить специальные карантинные ограничения на Новый год. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК — главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz 

"Отдельно дополнительные ограничения вводиться не будут, действуют существующие ограничения. Кроме того, ограничения, которые у нас рекомендованы, прописаны для так называемых "красных зон" и будут поддерживаться на том же уровне", – сообщил спикер. 

По его словам, на данный момент каких-то отдельных прописываемых рекомендаций либо постановлений не будет.

"Все будет в том же алгоритме, который уже неоднократно доводили до населения", - продолжил спикер.

При этом он отметил, что лучше встречать Новый год в семейном кругу, поскольку корпоративы все равно запрещены.

"И я скажу отдельно касательно самих организаций новогодних праздников - мы по этому поводу неоднократно говорили и призывали население, чтобы данные мероприятия отмечались в семейном кругу; чтобы не случилось как в США, к примеру, где после Дня благодарения произошел очень высокий рост заболеваемости. Поэтому я призываю наших граждан воздержаться от поездок, от празднования в больших коллективах, так называемых корпоративов, тем более, данные мероприятия у нас согласно постановлению, сейчас на данный момент запрещены", – заключил Ерлан Киясов. 

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