Специальных карантинных ограничений на Новый год вводить не будут – Минздрав РК

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В Казахстане не будут вводить специальные карантинные ограничения на Новый год. Об этом сообщил вице-министр
здравоохранения РК — главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Отдельно дополнительные ограничения вводиться не будут, действуют существующие ограничения. Кроме того, ограничения, которые у нас рекомендованы, прописаны для так называемых "красных зон" и будут поддерживаться на том же уровне", – сообщил спикер.
По его словам, на данный момент каких-то
отдельных прописываемых рекомендаций либо постановлений не будет.
"Все будет в том же алгоритме, который уже неоднократно доводили до населения", - продолжил спикер.
При этом он отметил, что лучше встречать Новый год в семейном кругу, поскольку корпоративы все равно запрещены.
"И я скажу отдельно касательно самих организаций новогодних праздников - мы по этому поводу неоднократно говорили и призывали население, чтобы данные мероприятия отмечались в семейном кругу; чтобы не случилось как в США, к примеру, где после Дня благодарения произошел очень высокий рост заболеваемости. Поэтому я призываю наших граждан воздержаться от поездок, от празднования в больших коллективах, так называемых корпоративов, тем более, данные мероприятия у нас согласно постановлению, сейчас на данный момент запрещены", – заключил Ерлан Киясов.