Спецкомиссия определит ведомство по медобслуживанию в колониях РК

Общество
643
Айнур Курамысова
Фото с сайта 61.fsin.su
Целесообразность передачи Министерству здравоохранения и социального развития функций медобслуживания в колониях решает межведомственная комиссия, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова.

Вместе с тем, по его словам, исправительные учреждения Казахстана испытывают дефицит врачей. "Одна из острых проблем на сегодня – это дефицит врачей в исправительных учреждениях. Всего по штату имеется 1 740 единиц медицинского персонала, из них 777 врачей, а работают всего 437, то есть 50% должностей не укомплектованы", – подчеркнул глава МВД в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Касымов пояснил, что виной этому небезопасные условия труда, риск заражения инфекционными заболеваниями, отдаленность колоний от городов и отсутствие социального пакета.

По его мнению, в 2015 году МВД и органы здравоохранения должны определиться с целесообразностью передачи функций медобслуживания осужденных в ведение Министерства здравоохранения и социального развития РК.  "Сейчас сформирована межведомственная рабочая группа, которая прорабатывает весь комплекс вопросов", – проинформировал Касымов.

По данным МВД, в Казахстане медицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивается десятью лечебными учреждениями, из них шесть – для больных туберкулезом.

Напомним, в 2010 году вопрос передачи функций медобслуживания в колониях уже поднимался. Тогда заявлялось о том, что Министерство юстиции намерено передать медицинские службы Комитета уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения.

Позже представители Минздрава сообщали, что данный процесс может занять не менее пяти лет.

Популярное

Все
А ведь могли решить на месте
Спорт споткнулся о тендер?
«Арлан» в погоне за «Хумо»
В погоне за экономией средств в одной из школ Актау детям в столовой не меняли стаканы
Алексею не было равных
Информацию блогеров перепроверяем в газете
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Партия аграриев поддержала литераторов страны
Невозможные возможности
Ни расшириться, ни повысить зарплату
Трудовая миграция: плюсы и минусы
«Дариға, дәурен!» – горечь утраты
О Турции
…Дело рук самих утопающих
Картины Репинки здесь ждали
Только в рамках закона
Спросят про закредитованность населения
Пример трудолюбия и патриотизма
Тренинги для дебоширов
Плюс новый скрининг
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Где лечить, куда госпитализировать?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
УЕФА объявил страны, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Сотрудники невидимого фронта
Путевка в Высший дивизион
Глава Сената побеседовал с участниками съезда лидеров мировых религий
Горизонты для дронов
Секретарь Совбеза встретился с генеральным секретарем ОДКБ
Никогда не опускать руки
Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии региона
Город что пастбище
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Трудовая миграция: плюсы и минусы
Ни расшириться, ни повысить зарплату
Невозможные возможности
А ведь могли решить на месте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]