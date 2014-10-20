Спецкомиссия определит ведомство по медобслуживанию в колониях РК Общество 643 Айнур Курамысова

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Целесообразность передачи Министерству здравоохранения и социального развития функций медобслуживания в колониях решает межведомственная комиссия, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова.



Вместе с тем, по его словам, исправительные учреждения Казахстана испытывают дефицит врачей. "Одна из острых проблем на сегодня – это дефицит врачей в исправительных учреждениях. Всего по штату имеется 1 740 единиц медицинского персонала, из них 777 врачей, а работают всего 437, то есть 50% должностей не укомплектованы", – подчеркнул глава МВД в ходе правительственного часа в Мажилисе.



Касымов пояснил, что виной этому небезопасные условия труда, риск заражения инфекционными заболеваниями, отдаленность колоний от городов и отсутствие социального пакета.



По его мнению, в 2015 году МВД и органы здравоохранения должны определиться с целесообразностью передачи функций медобслуживания осужденных в ведение Министерства здравоохранения и социального развития РК. "Сейчас сформирована межведомственная рабочая группа, которая прорабатывает весь комплекс вопросов", – проинформировал Касымов.



По данным МВД, в Казахстане медицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивается десятью лечебными учреждениями, из них шесть – для больных туберкулезом.



Напомним, в 2010 году вопрос передачи функций медобслуживания в колониях уже поднимался. Тогда заявлялось о том, что Министерство юстиции намерено передать медицинские службы Комитета уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения.



Позже представители Минздрава сообщали, что данный процесс может занять не менее пяти лет.