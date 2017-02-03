Спецкомиссия проверит министерства на небрежность в освоении госсредств
Азамат Сыздыкбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение создать специальную комиссию, которая будет заниматься проверкой министерств и ведомств на предмет халатного отношения к бюджетным средствам, передает Kazpravda.kz.
"Поручаю Правительству создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к государственным средствам. Аппарату Президента подключиться", – сказал Глава государства в ходе заседания Правительства.
Начать проверку Президент поручил с "одного-двух министерств".
"Я считаю (что начать нужно с) министерств здравоохранения и образования. Финансы выделены в начале года, и как они были использованы. Потом перейдем к другим министерствам", – сказал Назарбаев.
"Это не праздный вопрос. Вам поручено руководить этим государством. Нужно рационально использовать государственные деньги, не надо расходовать госсредства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги. Наоборот, надо экономить их, вложить и создать что-то новое", – подчеркнул Елбасы.