Спецмашины по уникальной технологии Свежий выпуск 1220 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

У предприятия солидный стаж. Оно создавалось в пятидесятые годы, в период освоения целины. В ту пору в новых колхозах и совхозах работало огромное количество сельхозтехники и автомашин. Но срок их службы на степных дорогах был недолог. Тогда в Уральске и был открыт ремонтный завод, который давал вторую жизнь дизельным двигателям, узлам и агрегатам, восстанавливал машины серии ГАЗ, выпускал такое количество топливозаправщиков, что обеспечивал ими не только Казахстан.

После развала Союза «вписаться» в рыночный поворот было непросто, но направление производства удалось сохранить. Сегодня завод производит спецтехнику. Это машины для противопожарной службы и коммунального хозяйства. Естественно, что требования к ним особые. Поэтому понадобилась масштабная модернизация производства. По словам президента АО «Уральскагрореммаш» Гимрана Бисенова, одним из важных и своевременных шагов стала установка современной линии цинкования. Прежняя была, можно сказать, кустарного производства.

Качество и долговечность цинкового покрытия металлоконструкций достигается на оборудовании итальянской фирмы «Бизол». Эта уникальная технология впервые применена в Западном Казахстане. Почти тысяча микрогорелок обеспечивает равномерность процесса. Он более экологичен и менее вреден для персонала. К тому же антикоррозийное покрытие можно наносить на конструкции любого размера и конфигурации. Завод дает гарантию такому покрытию как минимум на четверть века.

– Реализацию индустриально-инновационной программы Глава государства держит под постоянным контролем. Внедрение новаций, замена оборудования проводится нами на средства долгосрочных льготных кредитов с субсидированной процентной ставкой «ДКБ-2020», – рассказывает руководитель предприятия. – Время диктует новые требования. Поэтому приходится совершенствовать производственный процесс, обеспечивать более высокую производительность труда и в первую очередь качественные параметры.

Приобретены также комплекс плазменной резки листового металла, работающий в автоматическом режиме по заданному оператором шаблону, листозагибочный гидравлический пресс, автоматизированное станочное оборудование. Применяемые в процессе производства новшества можно перечислять долго. В итоге продукция уральских машиностроителей ничем не уступает, а во многом и превосходит аналогичные изделия, выпускаемые другими предприятиями.

Опыт производства пожарной техники у завода немалый, но она также постоянно совершенствуется. Освоена австрийская технология фирмы «Розенбауэр», продукция которой считается одной из самых совершенных. Она предусматривает оборудование современными пожаротехническими средствами, водопенными коммутациями и самыми точными контрольно-измерительными приборами. Помимо пожарных автоцистерн емкостью от полутора до восьми кубов, изготавливаются аварийно-спасательные автомобили, оснащенные набором необходимого оборудования, пожарно-насосные станции улучшенных характеристик с мощностью подачи воды до 200 литров в секунду. Эти машины хорошо зарекомендовали себя и во время паводковых ситуаций в ряде районов страны. Производятся также лесопатрульные пожарные комплексы, авиационные топливозаправщики. И это далеко не полный перечень.

Еще одно важное направление – выпуск автотехники для коммунальных служб. Она приспособлена для выполнения многих видов работ: очистки, мойки, полива улиц и тротуаров, уборки снега. Первая партия таких машин успешно прошла апробацию в Западно-Казахстанской области. Теперь есть заказы и от других регионов. В коммунальной сфере также происходят динамичные перемены, которые учитывают машиностроители. Так, завод освоил выпуск машин для вывоза бытовых отходов с новой технологией загрузки и евроконтейнеров.

– Для успешной работы проводим мониторинг спроса и возможностей рынка, – продолжает Гимран Сагинович. – Как и предусматривается индустриально-инновационным развитием, осваиваем новые производства. Знакомясь с машиностроительным потенциалом региона, представители венгерской компании «Евопро» остановили свой выбор на нашем заводе. При содействии областного акимата, поддержавшего идею создания совместного предприятия, был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве и производстве автобусов марки Module.

Инвесторы очень тщательно изучали производственные возможности «Уральскагрореммаша». Иностранные партнеры готовы предоставить казахстанским машиностроителям новую технологию, соответствующую международным стандартам. Ее уникальность заключается в модульной сборке автобусов из композитных материалов. Они легче, прочнее и, что немаловажно, дешевле металлических. К тому же являются энергосберегающими, с одинаковым успехом работают на бензине, дизельном топливе и на газе. Часть комплектующих производится в Москве, поэтому планируется получать значительную экономию на транспортных расходах. Проект достаточно масштабный, поэтому тщательно прорабатываются его техническая и экономическая составляющие. Специалисты завода пройдут стажировку в Венгрии, а возвратившись, будут обучать своих коллег на уральских производственных линиях.

Руководители компаний-перевозчиков присутствовали на презентации новых автобусов. Но все-таки лучше один раз увидеть. Поэтому автобусы, предоставленные партнерами, сначала «поколесят» по городу, доказывая, что на сегодня это лучшие образцы общественного автотранспорта. По мнению руководителя предприятия, очень правильную политику осуществляет Уральский городской акимат, заключивший долгосрочные договоры с перевозчиками, предусматривающие регулярное обновление автопарка. Поэтому первоначальный рынок сбыта можно считать обеспеченным. В дальнейшем он будет расти и развиваться.

– Все, что связано с производством транспорта, – говорит Гимран Бисенов, – очень ответственная работа. – Мы вышли на позиции, которые вполне позволяют нам выдержать жесткую конкуренцию рынка.



