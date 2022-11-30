Спецоперацию на границе с Узбекистаном провели сотрудники МВД и КНБ РК

В ходе обысков изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета "черной кассы", паспорта иностранных граждан, специальные технические средства.

Фото пресс-службы МВД РК

Казахстанские силовики задержали ряд лиц, подозреваемых в контрабанде и организации канала нелегальной миграции на границе с Узбекистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Спецоперация на таможенном посту "Казыгурт" в Туркестанской области проведена силами Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с 5-м департаментом КНБ.

По данным следователей, злоумышленники, используя коррупционные связи на таможенном посту, под видом оказания "брокерских услуг", на системной основе осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам.

"За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тыс. тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин.

Кроме того, преступники оказывали криминальное покровительство по незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны. Оперативники выявили и задокументировали всю криминальную схему", - рассказали в МВД.

В ходе обысков изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета "черной кассы", паспорта иностранных граждан, специальные технические средства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.