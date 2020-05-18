Спецоперацию по задержанию интернет-мошенников провели в Павлодаре
Айдана Демесинова
Павлодарскими оперативниками пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в мошенничестве посредством социальных сетей, передает Kazpravda.kz.
"Двое предприимчивых павлодарцев "работали" по следующей схеме: размещали на сайтах Kolesa.kz и ОLX объявления о продаже автозапчастей по довольно недорогой цене. Принимая заказы, просили предварительно оплатить полную сумму за товар на банковскую карту, а заказы обязывались отправить курьерской службой. Получив деньги, некоторое время злоумышленники тянули время, оправдывая задержку плохой работой курьеров, а затем и вовсе отключали мобильный. При этом, банковские карточки были оформлены на третьих лиц, которые также не подозревали об обмане. Таким образом на удочку ловких мошенников попались 10 покупателей", - сообщили в ДП региона.
Суммы несостоявшихся покупок варьировались от 40 до 100 тысяч тенге.
Один из подозреваемых водворен в ИВС Павлодара.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан "Мошенничество".
"Полицейские обращаются к жителям региона быть бдительными, и не оплачивать предварительно покупки через интернет, а только при получении товара. Зачастую объявления о продаже дешевых товаров, являются уловками мошенников", - добавили в пресс-службе.