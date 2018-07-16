Спецоперацию по задержанию наркоторговцев провели в Усть-Каменогорске

Происшествия
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Рустам Мухаметкалиев
Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске задержана преступная группа в составе двух человек, у которых изъяли более 47 кг марихуаны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы ДВД ВКО, задержанию сбытчиков способствовала длительная разработка, в ходе которой был установлен гараж, где хранился наркотик, покупатели и условные места, где сбытчики оставляли марихуану. Условным скупщиком было приобретено 10 кг наркотического вещества.

В ходе задержания одного из членов преступной группы злоумышленник попытался скрыться от полицейских на автомашине и на ходу выбросил из окна пакет с наркотиками. От страж порядка ему скрыться не удалось, а в пакете было обнаружено и изъято более 10 кг наркотического зелья.

У второго задержанного изъяты денежные средства в размере 200 тысяч тенге и ключи от гаража, при обыске которого было изъято более 27 кг марихуаны.

Таким образом, сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 47 кг наркотического вещества.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

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