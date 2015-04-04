Спецподготовку для миротворческих операций прошли военнослужащие Казахстана

Военнослужащие Казахстана, Грузии, Афганистана и Туниса прошли совместную спецподготовку для миротворческих операций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК."Обучение на международном курсе "Военная терминология английского языка в многонациональных операциях" проходило в учебном центре "Партнерство во имя мира" (КАЗЦЕНТ) Военного института Сухопутных войск РК", – уточнили в оборонном ведомстве.Ежегодный курс проведен инструкторско-преподавательским составом КАЗЦЕНТа с привлечением эксперта КИМЭП в области международного гуманитарного права во исполнение пунктов Индивидуального плана действий Партнерства между Казахстаном и НАТО."Цель курса – специальная языковая подготовка слушателей к работе в многонациональных штабах при проведении миротворческих операций под эгидой ООН", – пояснила пресс-служба.Подготовку прошли военнослужащие Казахстана, Грузии, Афганистана и Туниса. Учебная программа сертифицирована НАТО и включена в систему обучения и подготовки военнослужащих в рамках проекта "Партнерство во имя мира".Данный курс – не единственное мероприятие КАЗЦЕНТа, вызывающее интерес у иностранной аудитории. По сообщению пресс-службы Минобороны Казахстана, в ноябре прошлого года при участии центра была организована четвертая ежегодная научно-исследовательская конференция "Факторы контекста Центральной Азии и комплексный подход к региональной безопасности". В ней приняли участие свыше 75 ведущих экспертов практиков и теоретиков из числа представителей внешнеполитических и силовых ведомств, научно-исследовательских и учебных заведений Казахстана и зарубежных стран, а также независимые аналитики и сотрудники неправительственных организаций.