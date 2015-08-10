Общество
Спецподразделение по борьбе с педофилией предлагает создать Генпрокуратура
Генеральная прокуратура РК предлагает ужесточить контроль за расследованием преступлений против половой неприкосновенности, передает Kazpravda.kz.

По итогам проведенного надзорным органом анализа установлено, что количество таких преступлений с 2010 года возросло в два раза и в 2014 году составило 943 (491 – в 2010). 

"К сожалению, статистика сексуальных преступлений свидетельствует о том, что принимаемые меры по их расследованию, раскрытию и профилактике со стороны всех уполномоченных органов так же недостаточно эффективны. Отсутствует системная работа, недостаточно налажено взаимодействие между всеми заинтересованными и уполномоченными органами. В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения при расследовании этих преступлений: волокита, неполнота расследования, которые начинаются уже со стадии приема и регистрации заявлений, имеет место и их укрытие", – отметила старший прокурор 2-го департамента Генеральной прокуратуры Лейла Асанбаева.

Вместе с тем, отметила она, при расследовании таких дел не учитываются и морально-этические, и психологические аспекты. Это во многом предопределяет их латентный характер, поскольку потерпевшие не хотят обращаться в правоохранительные органы. В этой связи предлагается рассмотреть возможность проведения допроса потерпевших по таким делам психологами, а не следователями, или же с обязательным их участием. Для минимизации психотравмирующих факторов во время допроса несовершеннолетних – обязательное депонирование их показаний. 

Для устранения существующих недостатков в Генпрокуратуре предлагают ужесточить ведомственный контроль и прокурорский надзор.

В частности, рекомендовано изменить законодательство, запретив прекращение таких дел в связи с примирением не только в случае совершения преступления в отношении малолетних, но и несовершеннолетних.

Кроме того, признано необходимым обеспечить проведение психолого-психиатрических экспертиз в отношении лиц, совершивших эти преступления, для установления наличия патологий в психике и рассмотреть возможность применения кастрации в качестве превентивной меры.

"Уполномоченным государственным органам рекомендовано создать специальные подразделения по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности; установить административный надзор за лицами, ранее судимыми за совершение преступлений против половой неприкосновенности; обеспечить доступ граждан к сведениям о проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также разработать методику поиска педофилов посредством электронных средств коммуникаций, то есть отслеживание лиц, постоянно посещающих интернет-страницы с детской порнографией", – указывается в сообщении, распространенном по итогам заседания Координационного совета Генпрокуратуры.

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