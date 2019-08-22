Общество
Спецподразделения Казахстана и Пакистана впервые проводят совместные учения
На полигоне "Ново-Ахмирово" Регионального командования "Восток" Министерством обороны Казахстана проводится совместное тактико-специальное учение "DOSTARYM-2019" с подразделениями специального назначения Казахстана и Пакистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.     

Учение разделено на два этапа с соответствующими задачами в каждом. Спецподразделения двух стран отработают вопросы по выявлению, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

На начальном этапе воинским контингентам необходимо организовать совместную специальную операцию, проработав вопросы слаженности и взаимодействия, а затем приступить непосредственно к разведывательно-боевым действиям.

В общей сложности от двух стран задействованы более 200 военнослужащих, порядка 30 единиц военной и специальной техники, а также армейская авиация.

Главной целью учения является повышение профессиональной компетентности военнослужащих в борьбе с терроризмом посредством обмена опытом и контртеррористической подготовки в полевых условиях, приближенных к боевым.





В рамках международного военного сотрудничества Вооруженные силы Казахстана на постоянной основе проводят и принимают участие в совместных учениях с подразделениями Вооруженных сил стран Центральной Азии – Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также России, Беларуси, Индии, Турции и других государств.

В 2018 году количество международных учений с участием военнослужащих Казахстана составило более десяти.

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