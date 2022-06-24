Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках

Мирное небо в надежных руках

Современное вооружение войск ПВО казахстанской армии позволяет обнаружить и поразить любые средства воздушного нападения противника на всем диапазоне высот и скоростей их полета.

На днях войскам противовоз­душной обороны Вооруженных сил РК исполнилось 30 лет. В канун юбилея по приглашению военных корреспонденты «Казахстанской правды» побывали в расположении зенитно-ракетного дивизиона С-300, стоящего на страже воздушного пространства города Алматы, алматинского аэропорта и Капшагайской ГЭС.

…На КПП стратегического режимного объекта постовые тщательно проверяют наши документы. Оно и понятно: журналисты, впрочем, как и другие гражданские лица, – гости здесь редкие. Несколько минут на уточнение данных, получение разрешения на фотосъемку, и вот мы в сопровождении офицеров проходим на территорию части.

Как рассказывает заместитель командира дивизиона по воспитательной и идеологической работе майор Талгат Сепболов, личный состав подразделения несет круг­лосуточное дежурство по охране воздушных рубежей Отчизны и находится в режиме постоянной боевой готовности. Не случайно же войска ПВО называют небес­ными пограничниками.

На вооружении войсковой час­ти стоят зенитно-ракетные комп­лексы С-300, в задачу которых входит уничтожение всех типов аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, крылатых ракет). Дальность зоны поражения – до 75 км на высотах до 27 км. Командиры ежедневно проводят занятия по боевой подготовке, тренировке расчетов, в ходе которых солдаты срочной службы осваивают навыки профессии зенитчика.

Нашу экскурсию прерывает учебная тревога, в ходе которой отрабатывается порядок выдвижения боевого расчета на позиции. В течение нескольких минут зенитно-ракетный комплекс приводится в боевое положение. Солдаты и офицеры демонстрируют также работу низковысотного обнаружителя, радиолокационной станции, стартовых батарей и командного пункта.

В боевых условиях самолет или ракета противника летят со скоростью 1 100 метров в секунду. Оператору-зенитчику дается всего полминуты на обнаружение мишени, наводку, захват и обстрел. Мастерство заключается в том, чтобы на большой дальности из 10 приближающихся самолетов поразить 9. Этому солдат учат целый год. Причем не все из них могут овладеть такими навыками.

В войсках ПВО, считающихся элитными, необходимо знание радиоэлектроники, физики, математики. Немаловажное значение имеют сплоченность коллектива, воинская дисциплина. Также многое зависит от содержания техники в боевой готовности, умения ею пользоваться.

Говоря об этих нюансах, старший лейтенант Александр Кутищев сообщает, что комплекс С-300 полностью автоматизирован, в его функции входит обнаружение и захват цели, сопровождение и наведение ракет. Техника, находящаяся на вооружении части, исправна, а личный состав всегда готов к отражению нападения условного противника.

Сами не летают и другим не дают

Директива министра обороны РК о создании войск противовоздушной обороны была подписана 19 июня 1992 года. В их состав вошли соединения 37-го корпуса ПВО, дислоцированные на территории Казахстана, – зенитные, ракетные, радиотехнические и авиационные части, а также аэродромно-технические подразделения, батальон связи и радиотехнического обеспечения.

В задачи бригад ПВО входят защита административно-политических центров, промышленно-экономических районов страны, прикрытие группировок сухопутных войск, важных военных и других объектов от ударов авиации и беспилотных летательных аппаратов. В 1998 году войска ПВО вошли в состав Сил воздушной обороны, включающих также авиацию и радиотехнические соединения.

У истоков становления войск противоздушной обороны стоя­ли Халық қаhарманы, генерал армии Мухтар Алтынбаев, генералы Анатолий Васимов, Окас Сапаров, Нуржан Муканов.

В интервью «Казахстанской правде» командующий войсками ПВО СВО ВС РК генерал-майор Кайрат Садыков отмечает, что Мухтар Алтынбаев внес весомый вклад в дело сохранения кадров, так как после распада Союза многие офицеры и военные специалисты разъехались по своим «национальным квартирам» – в Россию и другие страны СНГ.

– На мой взгляд, было принято мудрое решение объединить час­ти противовоздушной обороны с авиацией, – говорит Кайрат Ануар­бекович. – Ведь территория Казахстана огромная, и для защиты его воздушных границ требуются соответствующие ресурсы.

Сегодня подготовку профессиональных офицерских кадров осуществляет Военный инженерный институт радиоэлектроники и связи, расположенный в Алматы. Вуз имеет необходимую учебно-материальную базу, включая собст­венный полигон с тренажерами, техникой и вооружением.

Кроме того, в бригадах и радио­технических подразделениях, стоящих вдоль государственной границы, ведется обучение солдат срочной службы. Есть школы младших специалистов, в которых готовят дизелистов, операторов, планшетистов.

– В войсковых частях уже через 2–3 месяца после призыва ребята заступают на боевое дежурство, – продолжает генерал. – На станциях у нас все оборудование цифровое, управление ведется с помощью ноутбуков. Благо, молодежь сейчас продвинутая, хорошо владеет компьютерными технологиями. Часто солдаты после срочной службы остаются служить по контракту операторами зенитных комплексов, радиолокационных станций.

Особое внимание командование уделяет вопросам модернизации техники. Приобретены новые виды вооружений, в частности, современный зенитный ракетный комплекс «БУК-М2Э» и радио­локационная станция «Роса-РБ». Заключен контракт на покупку новейшей системы «Тор».

Кроме того, на вооружение час­тей ПВО поступили радиолокационные станции GM-403 «Нур» казахстанского производства. Их сборка осуществляется отечественным оборонно-промышленным предприятием СКТБ «Гранит».

Как отмечает командующий войсками ПВО, теперь не нужно годами ждать комплектующих к той или иной установке. Это значит, что наша республика становится независимой от поставщиков из других государств в вопросе оснащения армии высокотехнологичными образцами вооружения.

– Сегодня материально-техническое обеспечение войск в десятки раз лучше, чем было 30 лет назад, – подчеркивает Кайрат Садыков. – Неизмеримо вырос престиж армии. В одном из своих выступлений Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость укреп­ления Сил воздушной обороны. Как показывают нынешние военные конфликты, нападение в первую очередь начинается с массированных ракетных и авиационных ударов. Ставится задача по завоеванию господства в воздухе. Учитывая этот немаловажный аспект, Министерством обороны разработан план, согласно которому будет и впредь улучшаться мобильность частей ПВО, продолжится работа по модернизации вооружения.

В войсках ПВО есть такой шуточный девиз: «Сами не летаем, и другим не даем». Офицеры и солдаты оправдывают этот лозунг с честью, держа воздушные рубежи Родины под надежным замком.

Опыт ветерана

Один из самых почетных гостей на торжествах по случаю 30-летнего юбилея войск ПВО – бывший заместитель главнокомандующего Сил воздушной обороны ВС РК по воспитательной и социально-правовой работе, генерал-майор Владимир Бондаренко. Он – представитель старой гвардии замполитов, внес большой вклад в укрепление казахстанской армии.

Как вспоминает ветеран, в годы становления войск ПВО из-за огромного оттока офицеров пришлось сократить зенитно-ракетный полк, охранявший космодром Байконур, и зенитно-ракетную бригаду, дис­лоцировавшуюся в Сарышагане. Наблюдалась нехватка профес­сиональных кадров в радиотехнических подразделениях, укомплектованность штатов едва достигала 15–20%.

– На заре независимости страны нам пришлось столкнуться с большими трудностями, – отмечает Владимир Петрович. – Главной задачей было обеспечить безопас­ность воздушной государственной границы республики. Кроме того, требовалось установить радиолокационный контроль по всему периметру территории Казахстана. То есть все, что летит на высоте от 50 метров и выше, должно быть обнаружено, и эта информация немедленно передана на командный пункт. А при наличии на тот момент небольшого числа зенитно-ракетных и радиотехнических частей очень сложно оказывалось решить эту задачу.

Тем не менее под руководством опытных военачальников – первого министра обороны РК, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и командующего Силами воздушной обороны, генерала армии Мухтара Алтынбаева – удалось сформировать достаточное количество боеспособных соединений. В результате были укреплены западные и северные регионы республики, одна из мощных группировок ПВО создана в районе столицы и под Карагандой.

– Немаловажно, что командование войск ПВО выделено из состава Сил воздушной обороны, – подчерк­нул генерал. – Это обеспечивает оперативность управления подраз­делениями. В настоящее время успех любой военной операции невозможен без участия войск противовоздушной обороны, которые способны решить не только тактические, но и стратегические задачи.

По словам Владимира Бондаренко, из года в год повышаются профессионализм, навыки и умения военнослужащих. Об этом свидетельствуют результаты учений с боевой стрельбой, различные тренировки и конт­рольные занятия, где наблюдатели из других стран дают высокую оценку действиям казахстанских боевых расчетов.

Особенно радует ветеранов, что на смену им приходит новое поколение грамотных офицеров, которые успешно решают поставленные перед ними боевые задачи.