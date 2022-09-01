Спецсчета откроют на имя каждого ребенка Казахстана – пресс-секретарь Президента

Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай рассказал об инициативе Главы государства о перечислении средств из Национального фонда на счета несовершеннолетних детей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"Глава государства в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50 % от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. По расчетам Национального банка и Правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов", - написал Желдибай в Facebook.

Специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия, отметил он.

"Счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты. Эти меры позволят защитить средства от инфляции", - добавил пресс-секретарь Президента.