​Спецслужбы обеспечат безопасность

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Марина Михайлова

Департаментом безопасности ГФ «Дирекция по подготовке и проведению Всемирной зимней Универсиады-2017 в городе Алматы» разработана и согласована со всеми правоохранительными и специальными органами концепция обеспечения безопаснос­ти Игр.

Органами внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Комитета национальной безопасности по городу Алматы и другими уполномоченными структурами уже созданы оперативный штаб и рабочая группа. Нести службу в ходе проведения масштабного спортивного мероприятия полицейские будут с учетом мирового опыта по охране порядка в ходе массовых акций. Чтобы предотвратить возможные угрозы и оперативно на них отреагировать, практические навыки стражи порядка переняли у экспертов Нидерландов. Вместе со своими зарубежными коллегами они отрабатывали их на местных объектах.

– В преддверии 28-й Всемирной зимней Универсиады ДВД Алматы принимаются все необходимые меры, чтобы наш город был безопасным и комфортным для всех ее участников и гостей, – отметил заместитель начальника ДВД Алматы Избасар Бектуров. – Проведены расчеты, определено точное количество сотрудников из числа всех ведомств на всех объектах Игр. Мы заверяем, что обеспечим правопорядок на самом высоком уровне.

В преддверии Игр в Алматы и Алматинской области началось масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, в котором задействованы значительные силы правоохранительных органов, проинформировали в Алматинском городском штабе по борьбе с терроризмом. Его цель – профилактика правонарушений и улучшение оперативной обстановки в целом.

В рамках отработки ОПМ организуются проверки по линии лицензионно-разрешительной системы, борьбы с наркобизнесом и организованной преступностью, криминальной и миграционной полиции, а также местной полицейской службы. По месту жительства будут проверены лица, состоящие на профилактическом учете органов внутренних дел.

Плановой проверке подлежат владельцы огнестрельного охотничьего оружия на предмет соответствия правилам его хранения и перерегистрации. Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 25 января, вплоть до открытия Универсиады.

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