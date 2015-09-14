Спецслужбы США предотвратили нападение на Папу Франциска

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Папа Римский Франциск Фото: Max Rossi/Reuters
Спецслужбы США устранили угрозу безопасности Папы Римского Франциска во время его визита в Соединенные Штаты, который запланирован на следующей неделе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Об этом, как сообщает CBS News, заявил глава Комитета по национальной безопасности палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Как заявил Маккол, сведения он получил от Секретной службы, отвечающей за охрану высокопоставленных лиц. "В частности, мы предотвратили один такой случай", – сказал он, не уточнив детали.

Конгрессмен отметил, что Папа Римский – "очень эмоциональный человек", который любит пообщаться с людьми. "И это влечет за собой серьезную угрозу его безопасности. Думаю, что мы все проявим бдительность, чтобы защитить его во время приезда в Соединенные Штаты", – добавил Маккол.

Папа Римский посетит 22–27 сентября Вашингтон, Нью-Йорк и Филадельфию. В Вашингтоне он встретится в частном порядке с президентом США Бараком Обамой и станет первым понтификом, который будет присутствовать на совместном заседании палаты представителей и сената Конгресса США. В Нью-Йорке он обратится к Генеральной Ассамблее ООН, а в Филадельфии выступит с речью по вопросам иммиграции и религиозной свободы, а также проведет мессу.

Перед визитом в США Папа Римский побывает на Кубе.

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