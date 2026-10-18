Спецслужбы трех стран пресекли канал поставки наркотиков из Афганистана

В российской Тюмени задержаны двое участников наркогруппы. У них изъяли 30 килограммов афганского гашиша стоимостью около 300 тысяч долларов

Фото: КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана совместно со спецслужбами России и Узбекистана пресек канал контрабанды наркотиков из Афганистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Наркотики переправляли по так называемому «Северному маршруту». В результате совместной операции в российском городе Тюмени задержали двух участников международной наркогруппы.

Во время обыска у задержанных обнаружили и изъяли 30 килограммов афганского гашиша. По предварительной оценке, стоимость этой партии на черном рынке может достигать 300 тысяч долларов США.

«Комитетом национальной безопасности совместно со специальными службами России и Узбекистана пресечен канал контрабанды наркотиков из Афганистана по т.н. «Северному маршруту»», — сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По данному факту российские правоохранительные органы проводят досудебное расследование. Другие подробности операции, в том числе сведения о задержанных, не раскрываются.

В КНБ отметили, что совместная работа по пресечению международного наркотрафика продолжается.