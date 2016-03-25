Культура

Спевшая о лабутенах вокалистка "Ленинграда" покинула группу

Солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс покидает коллектив, чтобы заняться сольной карьерой, передает Kazpravda.kz

"Я приняла решение покинуть группу "Ленинград" и запускаю свой сольный проект! – написала она в своем блоге в Instagram. – Очень рада, что могу разделить с вами всеми этот новый этап в моей жизни. Работа с Сергеем Шнуровым подарила мне огромный опыт сценической жизни, я бесконечно благодарна ему за возможность развиваться и совершенствоваться. Также благодарю всех музыкантов и людей, близких к группе, которые были рядом и поддерживали меня последние 3,5 года. Пожелайте мне удачи на новом пути, и уже совсем скоро услышимся вновь!"

В составе группы Вокс исполнила такие песни, как "Патриотка", "Сумка", "Плачу и плачу", "Экспонат" (о лабутенах).

По информации портала Life78, решение о расставании принадлежит не самой Алисе, а лидеру группы Сергею Шнурову.

"С человеком стало трудно работать, так бывает. Никто не ссорился, это рабочие моменты. Теперь вместо Алисы выступают Василиса и Флорида", – пояснил директор "Ленинграда" Денис Вейко.

Не остался в стороне и сам Шнур, который прокомментировал ситуацию также в блоге в Instagram: "Ленинград" – это то, что придумал и придумываю я. Живу этим, как бы высокопарно это ни звучало. То, что он меняется и остается тем самым неожиданным "Ленинградом", считаю одним из главных своих успехов. Костер на сцене должен жечь! И так будет несмотря ни на что".

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