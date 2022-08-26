Вижу кубик – не вижу препятствий

Спидкубинг в Казахстане набирает обороты: об этом свидетельствуют результаты недавнего чемпионата Азии.

Престижный турнир показал, что за короткое время наша страна смогла взрастить сильных мастеров скоростной сборки кубика Рубика: по итогам первенства континента, впервые прошедшего в Казахстане, наши спортсмены одержали победу в общекомандном зачете. Спидкуберы из 13 стран в возрасте 18–20 лет соревновались по 17 дисциплинам: от классической головоломки 3 х 3 до нестандартных кубиков с большим количеством граней, сборки с наименьшим количеством ходов и даже закрытыми глазами.

Организовано мероприятие первой среди стран СНГ федерацией спидкубинга – Kazakhstan Speedcubing Federation (KSF) с целью популяризировать это направление интеллектуального спорта. Всего в мире региональными организациями World Cube Association (WCA) признаны федерации 32 стран.

– Первый официальный регио­нальный чемпионат под эгидой WCA был организован в Казахстане­ в октябре 2017 года. В том же году была основана наша федерация. С этого момента мы открыли 14 клубов по всему Казахстану и бесплатно начали обучать детей этому спорту, – рассказал президент KSF Арман Машимов.

Тогда, в 2017 году, было всего 16 казахстанских куберов. Сегодня же их насчитывается более 10 000 человек, среди них 1 000 – профессиональные мастера скоростной сборки.

– С чего все началось? Мой сын Алихан поехал в Беларусь участвовать в соревнованиях, потому что здесь их не было. По возвращении он попросил организовать чемпионат в Казахстане: не все ведь имеют возможность выезжать за границу, чтобы участвовать в турнирах. «Если мы проведем соревнования здесь, у нас появится больше куберов, у меня – больше соперников, соответственно, и мотивация появится», – такой у нас вышел разговор. А потом завертелось, как говорится, разрослось с идеи ребенка, с первого чемпионата, и теперь мы перешли на совершенно иной уровень. Позже из кубинга сын ушел уже в организационные моменты, сейчас он является больше руководителем федерации, – пояснил Арман Машимов.

Сам Алихан Ертурсын считает, что в скором времени спидкубинг признают олимпийским видом спорта, ведь для него не нужны большие стадионы – лишь кубик и телефон с секундомером. К примеру, самый маленький чемпионат на пять человек проходил в доме одного из организаторов.

– Сборка кубика не только помогает развивать мышление, логику, вообще у спидкубинга есть три основных положительных критерия: образовательный, медицинский и социальный. Например, к нам приезжали дедушка и внук из России. У дедушки был инсульт, половина тела парализована, но после того, как к нему пришел внук и научил собирать кубик Рубика, постепенно он встал на ноги и смог даже приехать в Казахстан для учас­тия в соревнованиях, – рассказал Алихан Ертурсын. – Социальный эффект тоже немаловажен, ведь в большинстве своем ребята, которым интересен этот вид спорта, – интроверты, они привыкли сидеть дома, общаться только через Интернет. Конечно, было много страхов и неуверенности, но мы подогревали их интерес призами, знакомством с кумирами… И вот теперь на чемпионате столько участников от Казахстана, что не может не радовать.

Для сборки кубика Рубика нужны чуткость и внимательность, разработанная моторика, но все приходит со временем при постоянной практике. Поэтому в этом виде спорта, отмечает Алихан, главное – желание и упорство. Об этом свидетельствуют и результаты соревнований.

– Есть национальные, континентальные рекорды наших ребят. За короткий срок отечественные спортсмены из десятков тысяч куберов по некоторым дисциплинам успели войти в топ-100 мира, – добавил Арман Машимов.

Один из юных казахстанских чемпионов – 15-летний Даниал Арстамбек – даже написал сборник историй о спидкубинге, своих первых соревнованиях и секретах головоломки. В копилке кубера – победы в республиканских и международных соревнованиях. В 2019 году он завоевал второе место на чемпионате в Дубае.

– Моя младшая сестра однажды принесла домой кубик Рубика. Мы вместе разобрали его, а собрать обратно не смогли. Когда сестра начала серьезно увлекаться сборкой кубика, мне тоже хотелось испытать удачу. Постепенно я открыл для себя встречи спидкуберов, соревнования, – поделился своей историей Даниал.

На чемпионате Азии по спидкубингу Даниал презентовал свою книгу под названием «Предела нет. Большие возможности маленькой головоломки», часть средств от продажи которой он хочет пожерт­вовать на поддержку и развитие спидкубинга в Казахстане.

– В этой книге рассказал о том, какие приключения вас могут ожидать, как происходила эволюция куба, как появился спидкубинг, почему стало возможным собирать головоломки за считанные секунды, а в некоторых дисциплинах – даже меньше чем за секунду, каков средний портрет любителя скоростной сборки головоломок. Об этом и многом другом из истории маленькой головоломки, объе­динившей весь мир и подарившей мне большие возможности, вы и узнаете, – рассказал Даниал Арстамбек.

Лидерами по развитию спидкубинга считаются США и Корея, Казахстан же пока входит в топ-20 стран. Один из основателей World Cube Association Рон ван Брюхен, присутствовавший на прошедшем первенстве континента, отметил, что спидкубинг объединяет людей.

– 35 лет назад никто бы не поверил в то, что увлечение кубиком Рубика может перерасти в серьезное занятие. С появлением Интернета многие начали проявлять интерес к этому виду спорта. Уже в 2003 году проводились первые соревнования, а в 2004-м образовалась Всемирная ассоциация спидкубинга. Ее представители ездили по странам и организовывали разные турниры. С 2017 года, после образования федерации, в Казахстане уже прошло 26 соревнований, – подчеркнул Рон ван Брюхен.

По данным WCA, самому юному куберу в мире 2 года 11 месяцев, а самому зрелому – 94 года, причем вслепую спидкубер может собирать головоломку даже в 82 года.

– Для меня это какой-то магический трюк. Я закрываю глаза, что-то делаю своими руками, открываю, а головоломка уже решена. Эти упражнения сказываются на памяти, внимании, помогают сконцентрироваться. Также наша команда входит в топ-20 лучших спидкуберов мира по собиранию кубика Рубика с закрытыми глазами, – поделился один из лучших куберов мира, участник чемпионата Азии по скидкубингу из Франции Джонатан Даммэн.

По словам председателя нацкомпании Kazakh Tourism Талгата Аманбаева, Казахстан привлекателен для проведения такого рода мероприятий, как чемпионат Азии по спидкубингу, благодаря созданным условиям по инфраструктуре, визовым режимам, открытию все большего количества прямых авиарейсов. По разным оценкам, приезжающие на спортивные или событийные мероприятия участники, в особенности из дальнего зарубежья, находясь у нас в стране, тратят в среднем 1 500 долларов: от их приезда выигрывают гостиницы, рестораны, кафе, объекты культуры, торговые пространства, гиды, переводчики, фотографы. Немаловажно и продвижение таким образом нашей культуры: к примеру, гостям из зарубежья во время соревнований о наших культурных особенностях рассказывали ремесленники.