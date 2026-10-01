Спикер Курултая встретился с Генеральным секретарем ТюркПА

Фото: пресс-служба Курултая

Председатель Курултая Айбек Дәдебай принял Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи Тюркских государств (ТюркПА) Рамиля Гасана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Открывая встречу, Айбек Дәдебай поблагодарил миссию наблюдателей ТюркПА за работу на прошедших в августе выборах в Курултай. Он также заверил, что Курултай продолжит добрую традицию тесного взаимодействия с парламентами братских тюркских стран.

– Солидарность и сотрудничество между тюркскими государствами является приоритетными для Казахстана. Об этом не раз говорил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Мы – братские народы. У нас общая история и культура. Мы и впредь должны укреплять эти узы. Парламентарии наших стран хорошо это понимают и вносят большой вклад в укрепление тюркского единства. ТюркПА занимает особое место в тюркской интеграции, – сказал Айбек Дәдебай.

В свою очередь, Рамиль Гасан поздравил Айбека Дәдебай с избранием на пост председателя Курултая и отметил, что парламенты играют важную роль в осуществлении межгосударственной политики. Генеральный секретарь ТюркПА также высоко оценил проводимый в Казахстане курс президентских реформ, отметив его результативность во благо казахстанского общества и межстрановых отношений.

В ходе беседы спикер Курултая отметил, что в ближайшее время завершается председательство Казахстана в ТюркПА. Он подчеркнул важное значение 15-го Пленарного заседания Ассамблеи, которое запланировано в октябре в Бишкеке, выразив уверенность, что его итоги придадут дополнительный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества и практического взаимодействия в рамках Организации.

Участники встречи обсудили также ряд организационных моментов по работе ТюркПА и предстоящим мероприятиям по линии парламентов.