Пресс-служба Курултая. Фото Ж.Жумабекова

В преддверии 61-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Авазе председатель Курултая Айбек Дәдебай встретился с главой Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, сообщает Kazpravda.kz

Спикер Курултая поблагодарил туркменских коллег за гостеприимство и поздравил Меджлис Туркменистана с получением статуса наблюдателя при МПА СНГ, отметив, что национальный парламент получил такой статус впервые. Он также высоко оценил инициативу Туркменистана как страны, председательствующей в СНГ в 2026 году, по укреплению связей между ООН и СНГ и поздравил с принятием соответствующей резолюции ООН.

Айбек Дәдебай отметил, что в Казахстане с большой теплотой относятся к братскому туркменскому народу, и пожелал Туркменистану успехов в реализации стратегического курса под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Говоря о двусторонних отношениях, председатель Курултая назвал Туркменистан стратегическим партнером и близкой страной, с которой Казахстан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.

– Главы наших государств прилагают большие усилия для укрепления многопланового казахско-туркменского сотрудничества. Совместная повестка последовательно расширяется, охватывая энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, транзит и транспорт, образование и культуру. Задача парламентариев двух стран – содействовать практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – отметил председатель Курултая.

Айбек Дәдебай рассказал коллеге о переходе к однопалатному Курултаю, который стал ключевым этапом масштабных политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева. Новый Курултай должен ускорить законодательный процесс, сделать госуправление более прозрачным и мобильным. В его состав вошли 145 депутатов от пяти партий, из них 49 женщин. В Курултае уже сформирована группа по сотрудничеству с Меджлисом Туркменистана.

В свою очередь, Дуньягозель Гулманова поздравила казахстанских коллег с формированием Курултая, пожелав братскому Казахстану дальнейшего процветания. Глава Меджлиса Туркменистана особо остановилась на вопросах расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также укрепления гендерной представленности в межпарламентских отношениях.

Отдельное внимание стороны уделили развитию межрегионального взаимодействия. По мнению Спикера Курултая, регулярные контакты приграничных регионов помогут наладить прямые деловые связи и дать старт новым совместным проектам в торговле, логистике и культуре, а парламенты двух стран со своей стороны могут оказать поддержку таким инициативам.