Спикер Курултая встретился с председателем Жогорку Кенеша

Фото: пресс-служба Курултая

По данным пресс-службы Курултая, Айбек Дәдебай поздравил коллегу с 35-летием Независимости Кыргызстана и поблагодарил его за теплый прием, подчеркнув, что дальнейшее развитие двусторонних отношений с Парламентом Кыргызстана является приоритетной задачей для Курултая на всех уровнях – в рамках Совета межпарламентского сотрудничества, группы дружбы и профильных комитетов.

– Благодаря политической воле и конструктивной политике наших президентов Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Садыра Нургожоевича Жапарова наши отношения стремительно развиваются. Это нашло свое отражение в Договоре об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Наша нынешняя цель – законодательное обеспечение договоренностей наших лидеров, – отметил спикер Курултая.

Айбек Дәдебай проинформировал кыргызского коллегу о проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства масштабных политических и конституционных реформах. В соответствии с новой Народной Конституцией были созданы однопалатный Курултай, институт Вице-Президента и новый консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі.

В свою очередь Марлен Маматалиев отметил взаимопонимание и успешное взаимодействие лидеров Казахстана и Кыргызстана как в двустороннем порядке, так и на многосторонних площадках. Спикер Жогорку Кенеша поздравил казахстанцев с проведением реформ и пожелал депутатам Курултая плодотворной работы.



Стороны обсудили также вопросы дальнейшего расширения обмена опытом в законотворческой деятельности, укрепления совместной работы в рамках различных межпарламентских организаций и международных объединений. Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, включая музыку, театр, кино и спорт.