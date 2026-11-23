Стороны обсудили укрепление взаимодействия Казахстана и МПС, а также роль парламентов в цифровом развитии стран

Пресс-служба Курултая. Фото Т.Таныбаева.

Спикер Курултая Айбек Дәдебай провел встречу с президентом Межпарламентского союза Милтоном Диком, который в эти дни находится в Астане с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Айбек Дәдебай поздравил Милтона Дика с избранием на должность и поблагодарил за выбор Казахстана в качестве первой страны для рабочего визита в качестве главы МПС.

Спикер Курултая ознакомил гостя с инициированными Президентом Казахстана масштабными политическими реформами – принятием новой Конституции, переходом к однопалатному Курултаю, введением новых институтов Вице-Президента и Халық Кеңесі.

– Главной задачей Курултая на этом этапе является обеспечение прочной и современной законодательной базы для качественной реализации всех реформ Главы государства. Значительное внимание также уделяется совершенствованию законотворческой деятельности, осуществлению парламентского контроля и выстраиванию прямого, открытого диалога с обществом. В этом контексте для нас большое значение имеет дальнейшее укрепление сотрудничества с Межпарламентским союзом и изучение опыта парламентов других стран, – сказал Айбек Дәдебай.

Отдельное внимание было уделено достижениям Казахстана в сцере цифровизации и искусственного интеллекта. Председатель Курултая рассказал президенту МПС о том, что в стране запущены два самых мощных в регионе суперкомпьютера, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию третий, а более 90 процентов государственных услуг уже сегодня предоставляются в онлайн-формате. При этом спикер Курултая отметил, что фундаментом для этих достижений служит постоянное обновление национального законодательства, проводимое в нашей стране с учетом глобальных трендов.

– Развитие цифровых технологий является одним из приоритетных направлений для Казахстана. В связи с этим Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2026 год «Годом цифровизации и искусственного интеллекта». Разработаны и уже вступили в силу Цифровой кодекс Республики Казахстан и Закон «Об искусственном интеллекте», принята стратегия «Цифровой Казахстан», - сообщил он.

Зарубежный гость также был проинформирован о подготовке в стране современных ИТ-специалистов. При этом особый акцент был сделан на реализацию государственной программы «AI-Sana», благодаря которой сотни тысяч граждан получили компетенции, необходимые для развития навыков в области искусственного интеллекта.

В свою очередь, Милтон Дик тепло отозвался о своем визите в Казахстан, отметив продуктивность всех прошедших встреч.

– Для меня большая честь посетить Казахстан в качестве первой страны, которую я посещаю с визитом в качестве Президента Межпарламентского союза. Я был впечатлен приверженностью Казахстана курсу на переход от электронного парламента к парламенту, использующему технологии искусственного интеллекта, а также возможностью ознакомиться с вкладом депутатов Курултая в реализацию этого перехода. Мы живем в новую эпоху, и наша главная задача как парламентариев – обеспечить служение искусственного интеллекта интересам наших граждан, – заявил он.

Ранее в рамках визита главы МПС в Курултае также состоялась презентация интеллектуальной платформы AI-Quryltai с участием вице-спикера Динары Закиевой. Она поделилась опытом разработки первого законопроекта при помощи AI-Quryltai – «О цифровой и информационной безопасности детей», и ознакомила с основными положениями документа.

Наработки Курултая в этом направлении также успешно были представлены на Всемирной конференции по электронному парламенту – World e-Parliament Conference 2026, прошедшей в Брюсселе.

Межпарламентский Cоюз (МПС) – старейшая и крупнейшая международная организация, объединяющая национальные парламенты суверенных государств мира. В нее входят 183 национальных парламента (включая Курултай РК) и 15 региональных межпарламентских организаций в качестве ассоциированных членов. Казахстан является полноправным членом МПС с 4 марта 1993 года.