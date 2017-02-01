Спикер Мажилиса объявил о новом формате работы палаты

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулина заявил о новом формате работы депутатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Спикер напомнил о том, что с начала новой сессии пленарные заседания Мажилиса транслируются
в онлайн-режиме "для более эффективной работы".
"Я думаю, что это очень правильно. Это устанавливает нам связь с нашими избирателями, это мы видим по нашей почте, по нашим встречам с нашими избирателями", – сообщил он.
По словам Нигматулина, отныне и правительственные часы, которые проходят по понедельникам, будут транслироваться в Интернете в режиме онлайн.
"Нововведения начнут действовать уже 13 февраля, когда состоится правительственный час. Подобный формат позволит нам сделать работу Мажилиса еще более открытой и еще более транспарентной", – заключил спикер Мажилиса.
Напомним, ранее Нурлан Нигматулин сообщил
о том, что все депутаты отправляются в регионы РК для разъяснения Послания Президента РК.