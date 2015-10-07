Спикер Мажилиса отметил беспрецедентную работу депутатов
Талгат Исенов
Спикер Мажилиса Парламента РК Кабибулла Джакупов сделал специальное заявление, в котором отметил быструю и качественную работу депутатов, передает Kazpravda.kz.
"В течение шести недель мы рассмотрели и одобрили 55 законопроектов, что является беспрецедентным в 20-летней истории Мажилиса. И депутаты, и аппарат работали в режиме повышенной мобилизации и ответственности. За такой короткий промежуток времени палатой проведена огромная и интенсивная законотворческая работа", – сказал он.
Джакупов подчеркнул, что поставленную Президентом задачу – введение законов в действие с 1 января 2016 года – депутаты решили оперативно, при этом скрупулезно и профессионально рассматривая каждый законопроект.
"В организационном плане проведены 6 пленарных заседаний и 7 заседаний бюро Мажилиса. Руководством палаты и комитетов предварительно с депутатами и госслужащими Аппарата проведены десятки совещаний, на которых выработан алгоритм рассмотрения каждого законопроекта. Конечно, основная законотворческая работа велась в рабочих группах, в головных комитетах. Огромную законотворческую работу провели руководители рабочих групп. Проведено 534 заседания рабочих групп, 22 расширенных заседания головных комитетов. Ежедневно проводилось до 30 заседаний рабочих групп и комитетов. Были заседания рабочих групп в субботние и воскресные дни. По некоторым законопроектам заседания проводились по два – три раза в день. Депутатами внесено почти 11 тысяч поправок, половина из которых принята", – привел данные спикер.
По его словам, 1 726 поправок депутатов было направлено на заключение в Правительство. Из них 1 075 – поддержаны.
"Напряженно и результативно работало руководство и Аппарат Канцелярии Правительства. По большинству законопроектов заключения выдавались в максимально короткие сроки. А по ряду законов заключения – по 5–6 раз. Ранее по некоторым законопроектам мы же одно заключение месяцами не могли дождаться. А это означает, что резервы для совершенствования работы Правительства есть. В целом, хочу выразить благодарность как депутатам, так и всем сотрудникам Аппарата за их оперативную и качественную работу по этим законопроектам. Мы и дальше будем прилагать усилия для успешной реализации всех пяти президентских реформ", – заключил Кабибулла Джакупов.