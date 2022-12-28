Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса

По словам Кошанова, если закон будет поставлен на утрату, тогда полностью весь иммунитет, предусмотренный в документе, перестанет действовать.

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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в интервью журналистам рассказал о последствиях для Назарбаева утраты закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты спросили спикера, привлекут ли к ответственности первого президента, если будет доказана его вина.

«Если закон будет поставлен на утрату, тогда полностью весь иммунитет, который предусмотрен в этом документе, будет поставлен на утрату, не будет действовать», - ответил спикер Мажилиса.

Также журналисты поинтересовались, когда состоится совместное заседание палат Парламента, на котором будет рассмотрен законопроект об утрате закона.

«Это будет в 2023 году», - сказал Кошанов.