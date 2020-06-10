Спикер Мажилиса посоветовал главе Минэкологии прослушать профильные лекции

Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса подверг критике деятельность министра экологии геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева и посоветовал ему послушать лекции о разнице между разграничением рек и атмосферным давлением, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
В ходе заседания Мажилиса депутат Ирина Унжакова поинтересовалась у главы Минэкологии, почему несмотря на увеличение в 2019 году финансирования гидрометеорологического экологического мониторинга на два миллиарда тенге, позитивной динамики по развитию экологического мониторинга не наблюдается.
"Более того, ситуация ухудшилась", - считает депутат.
Магзум Мирзагалиев проблему признал. Действительно, количество пунктов мониторинга действительно снизилось со 146 до 140 в прошлом году в связи с тем, что шесть датчиков выбыли из эксплуатации по истечению срока годности.
"Что касается двух миллиардов тенге, то в прошлом году действительно вы поддержали увеличение финансирования в сторону "Казгидромет", произошло – два миллиарда тенге были потрачены, в принципе, в основном, по двум направлениям – первое – прейскурант цен был изменен, потому что в последний раз прейскурант был 2013 года, соответственно, исходя из инфляции, из необходимости увеличения зарплат, выросли затраты "Казгидромета". Второй фактор – мы увеличили количество мониторинга на гидротехнических сооружениях. Это мы, в первую очередь, говорим о трансграничных реках. Так, если раньше мы делали порядка 300 изучений, то мы довели их до 921. В этой связи у нас стоимость услуг "Казгидромета" возросла. Что касается снижения соответствующего индикатора, то данная работа будет нами в последующих бюджетах учитываться, и мы будем просить Минфин и вас поддержать увеличить бюджет", –сказал министр.
Этот ответ вызвал недоумение депутатов. Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин обвинил министра в том, что тот не видит разницы между загрязнением воздуха и загрязнением рек.
"Да не поддержим мы вас. Что вас поддерживать? Кто вас спрашивает про мониторинг рек? Идет речь о статье, мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха – министр экологии разницу не видит! Мониторинг атмосферного воздуха и мониторинг рек. Две статьи. Вам выделили средства, государство вам, как менеджеру дало деньги, вы их 100 процентов освоили. При этом допустили снижение прямых целевых индикаторов в сфере экологического мониторинга атмосферы. Рядом Темиртау – черный снег, Усть-Каменогорск, какая экология, по основным промышленным городам Казахстана у вас идет снижение контроля состояния загрязнения атмосферного воздуха. Когда вы приходили сюда за деньгами и просили поддержать, вас депутаты поддержали. Средства в полном объеме дали, Минфин и Миннацэкономики тоже поддержали. Вы их 100 процентов освоили, но при этом пункты сократили по стране – вот в чем вопрос. Магзум Маратович, о чем вы говорите? Какой мониторинг рек? Это совсем другая статья бюджетная", – возмутился спикер Мажилиса.
Нурлан Нигматулин посоветовал министру в случае необходимости обратиться к коллеге по Правительству.
"Магзум Маратович, занимайтесь, пожалуйста. Если не понимаете это, попросите министра образования, пусть он вам лекции организует в университетах на тему экологических вопросов – разграничение рек и атмосферного давления. Стыдно слушать такие ответы", – добавил Нигматулин.