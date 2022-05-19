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Спикер Мажилиса рассказал жителям Семейского региона о значимости референдума

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область, чтобы разъяснить гражданам суть предлагаемых конституционных поправок для внесения на республиканский референдум.

Свою поездку по региону он начал с города Семей, где встретился с общественностью региона.

Отметив важность и значимость предстоящих по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева масштабных политических изменений, Ерлан Кошанов поздравил жителей региона с созданием Абайской области.

- Семей является центром казахской духовности, объединившей деятелей Алаша. Сегодня регион является крупным по своей территории и по численности населения. Поэтому считаю, что принято справедливое решение, и я искренне поздравляю вас с установлением этой исторической справедливости, – сказал Спикер Палаты.

По словам Председателя Мажилиса, решение Президента о создании Абайской области придаст новый импульс дальнейшему развитию региона. Будут созданы новые рабочие места и возможности, привлечены инвестиции для развития предпринимательства.

- Абайский регион, Семипалатинская земля открыли новую страницу в своей истории. Мы, казахстанцы, во главе с нашим Президентом вместе поднимем шанырак Абайской области. И в этом благородном деле Парламент и партия “AMANAT” вместе с вами, - заявил Председатель Мажилиса.

В ходе встречи Председатель Мажилиса разъяснил собравшимся суть Президентских реформ и поделился своим видением “Нового Казахстана”.

Как отметил Ерлан Кошанов, философия Абая полностью перекликается с инициативой Главы государства о построении “Нового Казахстана”. Спикер Мажилиса считает, что в основе конституционных реформ Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, ведущих к переходу ко Второй республике, лежат базовые нравственные ценности, о которых в свое время говорил великий казахский мыслитель.

Председатель Мажилиса пояснил также, что реформы Президента открывают новые возможности, в частности, усиливается роль Парламента, ряд изменений произойдет и в избирательной системе страны.

К примеру, актуальный для многих вопрос о выборности акимов. В разговоре об этом Спикер Мажилиса сообщил, что в прошлом году в республике впервые прошли прямые выборы акимов сельских округов, когда сами граждане выбирали руководителей административно-территориальных единиц.

- В следующем году предстоят выборы акимов районов. В дальнейшем акимы всех сел, районов, городов будут избираться непосредственно населением. Что касается назначения глав областей, то ранее единственный кандидат, выдвинутый Президентом, был согласован с 20-30 депутатами областного маслихата. Теперь со стороны Главы государства будут представлены как минимум два кандидата. Его будут выбирать маслихаты всех уровней, депутаты районов, городов, областей, – пояснил Председатель Мажилиса.

В свою очередь участники встречи выразили поддержку инициативам Главы государства по проведению референдума и всем реформам.

В г. Семее Ерлан Кошанов встретился также с коллективом городской больницы скорой медицинской помощи и рабочими силикатного завода - одного из крупнейших предприятий стеновых материалов республики. В новом микрорайоне Карагайлы он ознакомился с ходом строительства реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест.

На родине великого мыслителя – в селе Карауыл Абайского района – Председатель Мажилиса обсудил предстоящие реформы с общественностью района, отметив, что специально приехал для того, чтобы лично рассказать о тех важных политических инициативах Главы государства, которые произойдут в стране после референдума. 

-  В такой ответственный и решающий период в жизни нашей страны считаю, что народ и власть должны быть едины. Поэтому призываю всех вас поддержать нашего Президента и сделать свой выбор во имя будущего нашей страны, во благо подрастающего поколения, - отметил Спикер Мажилиса.

Выступившие в поддержку жители региона выразили готовность принять активное участие во всенародном голосовании.

- Со дня вступления в должность Президент Касым-Жомарт Кемелевич говорит о реализации важных демократических реформ, которые с большой теплотой отозвались в сердцах простых граждан, и мы его полностью в этом поддерживаем, - заявил почетный гражданин Абайского района Амантай Мукаев. Он также отметил, что казахстанцы с большим воодушевлением восприняли слова Главы государства об окончательном закреплении в Конституции нормы о том, что именно народ является собственником земли и ее природных ресурсов.

Своего земляка поддержал и другой участник встречи, почетный гражданин района Толеген Жангалиев. Аксакал просил от имени жители Абайского района передать Главе государства слова огромной благодарности и признательности за открытие новой одноименной области.

- Народ Абайского региона и потомки великого Абая благодарны нашему Президенту. И готовы приложить все свои знания и усилия для процветания родного края, - подчеркнул он.

В селе Карауыл Спикер Мажилиса посетил школу-гимназию имени Абая, поговорил с учителями и учащимися учебного заведения для одаренных детей.

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