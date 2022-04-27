Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте

Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов в интервью журналистам в Мажилисе заявил об отмене закона «О Первом Президенте Казахстана – Елбасы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Поправками в Конституцию исключается статус Елбасы. В Конституции остается роль Нурсултана Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы Конституционный закон о Первом Президенте тоже утратит силу», – сказал Ерлан Кошанов.