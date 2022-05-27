Спикер Сената обсудил повестку «Жаңа Қазақстан» с экспертами и интеллигенцией Алматы

Председатель Сената Маулен Ашимбаев в городе Алматы встретился с экспертами, лидерами общественных организаций, представителями творческой и научной интеллигенции. Основными вопросами обсуждения стали повестка «Жаңа Қазақстан», реализуемые в стране политические и социальные реформы, а также подготовка к республиканскому референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Во время встречи с членами Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК Маулен Ашимбаев поделился с ними своим видением того, каким образом конституционная реформа, объявленная Президентом страны, отразится на жизни каждого казахстанца.

Как отметил Спикер Сената, в первую очередь, поправки в Конституцию направлены на создание более эффективной системы защиты прав человека. На это будет работать создание Конституционного суда, куда смогут обращаться все граждане, а также отмена смертной казни и повышение роли Уполномоченного по правам человека.

Принимаемые изменения также позволят повысить роль Парламента в политической системе и его ответственность перед избирателями, отметил Маулен Ашимбаев.

«Будет введена смешанная мажоритарно-пропорциональная система на выборах в Парламент. 30% состава Мажилиса будет в дальнейшем избираться по одномандатным округам. Это повысит персональную ответственность депутатов перед своими избирателями. При этом, избиратели получат право отозвать депутата, если он не выполняет свои предвыборные обещания. Сенат должен стать Палатой, реально представляющим интересы регионов. Полномочия Сената будут расширены. Палата будет давать согласие на назначение Президентом Председателей Конституционного Суда и Высшего судебного совета», - сказал Спикер Сената.

Было также отмечено, что благодаря изменениям в Конституцию повышается и самостоятельность регионов. Изменится процедура назначения акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Теперь Президент страны будет предлагать не менее двух кандидатур на должность акимов, за которые будут голосовать все депутаты маслихатов того региона. Таким образом, фактически вводятся косвенные выборы акимов.

Эти и другие шаги, по словам Спикера Сената, способствуют повышению самостоятельности местной власти, передаче полномочий из центров в регионы.

Кроме того, Маулен Ашимбаев отметил, что изменения, предложенные к внесению в Основной Закон страны, также подразумевают повышение политической конкуренции и демонополизацию власти. Глава государства обязан будет выйти из политической партии на срок своих полномочий. Тем самым будет обеспечена равноудаленность Президента страны от всех политических партий. Эта норма распространяется также на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Высшей Аудиторской палаты и Конституционного Суда, а также на всю судебную систему. Будет установлен в дальнейшем законодательный запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партии.

«Весь этот комплекс поправок позволит создать более сбалансированную, открытую и конкурентную политическую систему. Таким образом, конституционные изменения – это не реформа ради реформы. Конституционная реформа направлена, в конечном счете, на построение нового Казахстана как правового, демократического, справедливого государства. Государства, где обеспечено верховенство закона и неукоснительно соблюдаются права человека. Без всего этого невозможно дальнейшее поступательное и устойчивое развитие нашей страны», - рассказал Спикер Сената.

По мнению Маулена Ашимбаева, именно поэтому важно, чтобы граждане пришли 5 июня на референдум и отдали свой голос за новый Казахстан.

В этот же день Спикер Сената принял участие в работе второго заседания диалоговой площадки «Ұлттық мүдде». В ходе встречи с представителями интеллигенции были обсуждены вопросы конституционных изменений и их влияния на развитие страны.

«Предлагаемые инициативы направлены на укрепление Казахстана как демократического, правового, справедливого, социального государства. Эта работа не ограничится внесением изменений и дополнений в Конституцию. Реформа политической системы страны поэтапно будет продолжена. В рамках этой работы до конца года будут приняты ряд важных законов. Важно, чтобы представители интеллигенции не оставались в стороне от этих важных изменений», - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, Спикер Сената принял участие в торжественном вечере «Аңыз Асанәлі» в честь 85-летия Асанали Ашимова и зачитал поздравление Президента страны в адрес аксакала.