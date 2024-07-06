Спикер Сената обсудил с шымкентцами вопросы инфраструктуры и логистики

Общество
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На повестке – задачи по реализации поручений главы государства, озвученных в Послании и на расширенном заседании правительства, содействие Сената развитию потенциала города, а также новый формат взаимодействия палаты с маслихатами, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Шымкента

В ходе встречи с депутатами городского маслихата Маулен Ашимбаев отметил, что по инициативе главы государства реализуются комплексные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана, укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан. Вместе с тем, реализация обозначенных в этой связи задач требует активного системного взаимодействия всех заинтересованных сторон и выстраивания нового формата работы.

«В результате инициированных президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым реформ произошли значительные изменения в социально-экономической и политической сферах. Усилился баланс между ветвями власти и возросла политическая конкуренция, комплексно модернизированы государственные институты. В результате в настоящее время ведется последовательная работа по формированию новой экономической модели. Уверен, все эти конкретные шаги будут способствовать повышению благосостояния страны и развитию потенциала регионов», – сказал председатель палаты.

Подводя итоги второй сессии восьмого созыва парламента, Маулен Ашимбаев подробно остановился на ключевых аспектах взаимодействия Сената и маслихатов и активизации привлечения к законотворческому процессу депутатов маслихатов наряду с экспертным и гражданским сообществом. Предложения и инициативы местных представительных органов, по мнению спикера Сената, должны играть ключевую роль в решении вопросов, касающихся развития регионов.

«По итогам сессии парламент принял 102 Закона, в том числе затрагивающие такие важнейшие вопросы, как усиление общественного контроля, защита прав женщин и детей, противодействие торговле людьми. Депутаты Сената парламента регулярно выезжали в регионы, где вместе с коллегами на местах проводили встречи с населением и обсуждали пути решения актуальных проблем. По итогам данной работы в правительство и соответствующие госорганы были направлены 200 депутатских запросов. Надеюсь, что мы продолжим нашу совместную работу такими темпами и во время предстоящей сессии», – отметил Ашимбаев в своем выступлении.

Вместе с тем обсудили участники встречи и актуальные для мегаполиса вопросы, в частности речь шла о необходимости решения проблем инфраструктуры и логистики. Было отмечено, что для их решения требуется, в том числе, и выделение средств из республиканского бюджета.

«В Шымкенте имеются вопросы, требующие своевременного решения. Прежде всего, это касается строительства международного торгово-логистического центра в рамках поручения главы государства, а также западной кольцевой дороги и дорог в других направлениях. Приоритетное значение для жителей региона имеет и строительство реабилитационного центра для людей с инвалидностью. Поэтому при уточнении республиканского бюджета в ходе новой сессии сенаторы будут внимательно рассматривать эти и другие вопросы, а также прозвучавшие от депутатов маслихата предложения», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

О роли молодежи в реализации реформ и развитии потенциала Шымкента говорилось в ходе встречи сенаторов с представителями активной молодежи региона. Маулен Ашимбаев рассказал о мерах поддержки молодых казахстанцев, включая государственные программы и проекты по конкретным направлениям, действующие при Сенате клуб молодых экспертов и школу аналитики, цель которых открыть новые возможности для молодых талантов.

«В Казахстане по инициативе главы государства создаются необходимые условия для реализации потенциала молодежи в сфере образования, для карьерного роста, решаются вопросы обеспечения жильем. Как вы знаете, в марте в Атырау прошел национальный Курултай, на котором президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев озвучил концепцию «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех», неразрывно связанную с идеей Справедливого Казахстана и способствующую формированию правильной системы ценностей. Мы считаем, что эти ценности, прежде всего, должны найти отражение среди нашей молодежи», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

В ходе визита сенаторы посетили и Центр активного долголетия. С учетом поступивших обращений от работников «AZALA Textile» в адрес постоянных комитетов Палаты, депутаты также встретились с коллективом предприятия, где ознакомились с технологическим процессом, и осмотрели новый терминал аэропорта.

#Сенат #Шымкент #Маулен Ашимбаев #логистика

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