Спикер Сената подвел итоги сессии

Председатель Сената Маулен Ашимбаев на заключительном в сессии пленарном заседании подвёл итоги прошедшей сессии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Он отметил, что всего во время второй сессии парламент совместно с правительством принял 78 законов.

«Они были посвящены реализации поручений Президента, национальных проектов и государственных программ. Особое внимание в законотворческой деятельности было уделено вопросам защиты прав человека, социального обеспечения граждан. Есть законы, предусматривающие совершенствование системы госуправления, дальнейшее развитие нашей экономики и усиление безопасности страны", - сказал спикер.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в ходе сессии особое внимание было уделено своевременному законодательному обеспечению комплекса мероприятий общественно-политических инициатив, направленных на повышение благосостояния граждан, приняты нормы, призванные устранить социальное неравенство в обществе, всесторонне поддержать граждан с особыми потребностями.

«И в этой связи сенаторы широко использовали право инициировать закон во исполнение поручений Главы государства. Если во время первой сессии депутаты Сената инициировали 7 законов, то на этой сессии – 18 проектов законов. В ходе сессии, наряду с законотворчеством, проведена большая работа по другим направлениям деятельности палаты. В частности, нами проведены 2 парламентских слушания и 4 правительственных часа, где были подняты такие вопросы, как развитие сельского хозяйства, молодежная политика, совершенствование межбюджетных отношений, внешняя и внутренняя торговля, промышленная безопасность, газификация регионов. В сенате прошло около 30 круглых столов. Постоянные комитеты организовали более 10 выездных заседаний в регионах», - отметил спикер.

Также он сообщил, что сенаторы провели более 500 встреч с жителями в регионах, в том числе, в отдаленных селах.

«В разработке и обсуждении законов в рамках концепции слышащего государства постоянно принимают участие граждане и представители негосударственных организаций. Следует отметить работу Клуба молодых экспертов, созданного при Сенате. Активизировали свою работу на этой сессии Совет сенаторов и Совет по взаимодействию с маслихатами. В ходе сессии коллеги направили около 140 депутатских запросов. Тем самым, мы смогли обратить внимание центральных госорганов к проблемам, волнующим страну, и приняли непосредственное участие в их решении», - отметил председатель Сената.