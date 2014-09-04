Спикер Сената призвал депутатов с пониманием отнестись к сокращению каникул

Политика
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Айнур Курамысова
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев призвал сенаторов с пониманием отнестись к сокращению депутатских каникул, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Стратегические цели, обозначенные на предстоящий период, требуют совместной, ответственной и гармоничной работы Парламента и Правительства. Полагаю, мы с пониманием отнесемся к просьбе Главы государства о сокращении депутатских каникул и примем правильное решение. Всех нас ждет системная, масштабная работа. Мы должны глубоко осознать всю ответственность предстоящей работы и активно участвовать в этом процессе", – сказал Токаев в ходе пленарного заседания Сената.  
Спикер палаты также напомнил об указе Президента о разграничении полномочий между уровнями государственного управления.

"Глава государства поручил в срочном порядке рассмотреть проект закона, направленный на реализацию данного указа. В связи с этим, опираясь на мировой передовой опыт, нам необходимо создать правовую базу нового качества для структурных изменений. Кроме того, определены конкретные задачи по принятию предпринимательского, Гражданско-процессуального кодекса нового формата по развитию отечественного арбитража соответствующего международному стандарту. Перед нами стоит задача кардинального пересмотра разрешительной системы, которая напрямую касается ежедневной жизнедеятельности граждан нашей страны", – обратился Токаев к депутатам, отметив, что Президент поручил провести ревизию законодательства в этой сфере и максимально сократить проверки предпринимателей.

"Глава государства определил конкретные сроки работ и по другим законопроектам, которые будут внесены на рассмотрение парламента", – отметил председатель палаты. 

Напомним, на состоявшемся совместном заседании палат Парламента Президент Нурсултан Назарбаев предложил депутатам рассмотреть возможность сокращения каникул.
"Вызовы XXI века таковы, что требуют активной синхронизированной деятельности всех институтов государственной власти. Все мы: я, Правительство, Администрация Президента, все исполнительные органы каждый день работаем в интенсивном режиме, и вы все это хорошо знаете. Поэтому я хотел бы высказать небольшую просьбу к вам. Рассмотреть возможность сокращения времени депутатских каникул, как летних, так, может быть, и в течение года, как это принято в других парламентах мира", – сказал Нурсултан Назарбаев.

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