Фото пресс-службы Сената Парламента РК
Политика , Сенат
Спикер Сената рассказал парламентариям Центральной Азии и России о проводимых в Казахстане реформах

Состоялся рабочий визит председателя Сената Парламента Казахстана Маулена Ашимбаева в Туркменистан. Он прибыл туда для участия в первом Межпарламентском форуме «Центральная Азия – Россия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Выступая на мероприятии, Маулен Ашимбаев отметил символичность встречи, которая проходит в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и Россией.

«Президентами наших стран уделяется большое внимание дальнейшему укреплению сотрудничества по различным направлениям. За эти годы выработана действенная модель межгосударственного диалога, основанная на взаимном уважении независимости наших стран, добрососедстве и неизменной поддержке друг друга», - сказал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сотрудничество между Парламентами особенно актуально на нынешнем этапе, когда в мире продолжает наблюдаться беспрецедентная геополитическая напряженность. В этом отношении позиция Казахстана остается неизменной – это неделимость безопасности и безальтернативность мирного решения международных проблем на основе международного права и принципов Устава ООН. Казахстан приветствует любые усилия по продвижению переговорного
процесса.

«Мы, безусловно, заинтересованы, чтобы Центральная Азия оставалась регионом мира, стабильности и процветания. В Центральной Азии есть ряд актуальных проблем и вызовов безопасности, связанных с ситуацией Афганистане, наркотрафиком, приграничными проблемами, ограниченностью водных ресурсов, экологией. В рамках межпарламентского диалога мы могли бы обсуждать эти и другие вопросы, вырабатывать общие конструктивные подходы по их решению», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также подробно проинформировал коллег-парламентариев о проводимых в Казахстане реформах.

«Конституционная реформа направлена на повышение эффективности и открытости системы государственного управления.
Предполагается внести поправки в треть статей Конституции и до конца года принять более 20 законов. А предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в конституционной реформе и укрепит наш курс на демократизацию», - сказал спикер Сената.

Одной из тем форума стала медицинская дипломатия – новое направление, которое актуализировалось в последние годы. По данным ОЭСР, общий ущерб мировой экономике из-за пандемии к концу прошлого года составил 7 трлн долларов. Количество смертей в мире превысило 6,2 млн человек. В этих условиях Маулен Ашимбаев подчеркнул важность подготовки к новым вызовам в будущем с учетом накопленного опыта.

«В следующем году исполнится 45 лет принятию одного из основополагающих документов Всемирной Организации Здравоохранения – Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. В рамках этой даты в 2023 году перспективным представляется проведение «круглого стола» по медицинской дипломатии с участием парламентариев», - отметил председатель Сената.

Также на форуме Маулен Ашимбаев призвал коллег тесно работать по решению экологических проблем региона. По его словам, чрезвычайно важно объединить усилия в преодолении экологических проблем, связанных с Аралом, а также найти взаимовыгодный и оптимальный порядок совместного управления водными ресурсами трансграничных рек, которые формируют
экосистему региона.

В работе форума также приняли участие председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Торага Жогоргу Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали и председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.

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