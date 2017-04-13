Спикер Сената РК встретился с депутатами Бундестага

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев принял делегацию парламентской группы «Германия – Центральная Азия» Бундестага Германии во главе с депутатом Манфредом Грундом.

В ходе беседы К.Токаев отметил динамичный характер развития двустороннего сотрудничества, в том числе в межпарламентской сфере. Спикер подчеркнул важность постоянного казахстанско-германского диалога по актуальным проблемам безопасности в Европе и Центральной Азии, торгово-экономического сотрудничества, а также вопросам культурно-гуманитарных связей. К.Токаев подчеркнул важность укрепления многостороннего партнерства в искоренении терроризма.

Председатель верхней Палаты отметил, что Казахстан находится на новом историческом рубеже своего развития. Недавно Парламентом приняты поправки в Конституцию, согласно которым перераспределены полномочия от Президента к Парламенту и Правительству. В эти дни в стране широко обсуждается уникальная по своему содержанию статья Президента Нурсултана Назарбаева по модернизации общественного сознания. Обозначены такие идеологемы модернизации, как конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знаний, эволюционный путь развития, открытость сознания. По словам Спикера Сената, статья Главы государства по-сути является идеологической платформой экономической модернизации страны, духовным путеводителем нашего общества.

М.Грунд подчеркнул ответственную роль Казахстана в обеспечении стабильности в Центральной Азии, сравнив ее с ролью Германии в Европе. Депутат подчеркнул высокое значение решения Президента Н.Назарбаева об отказе от ядерного оружия и инициативы создания Евразийского Экономического Союза, служащим фактором доверия в регионе. О глобальной роли Казахстана свидетельствовало председательство в ОБСЕ в 2010 году, избрание в члены Совета Безопасности ООН, считает депутат.

По мнению М.Грунда, добровольная передача полномочий действующим президентом в пользу парламента и правительства является редким случаем в современном мире. «Не только Германия, но и Венецианская комиссия признает, что Казахстан движется в правильном направлении», - подчеркнул он.

Депутат проинформировал о предстоящих в сентябре этого года выборах в Бундестаг, дискуссиях о будущем Европейского Союза, перспективах урегулирования миграционного кризиса. Он поблагодарил казахстанскую сторону за оказываемое содействие в создании германского павильона на выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

