Спикер Сената высказался о повышении акцизов на табачные стики

Спикер Сената Маулен Ашимбаев высказался о введении акцизов на нагреваемый табак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

По его словам, для достижения реального результата нужно не только повышать акцизы на эту продукцию, но и эффективно бороться с контрабандой.

«Важно, чтобы недобросовестные предприниматели и люди, которые этим занимаются, не начали бы завозить изделия с нагреваемым табаком контрабандным путем. Соответственно, все меры, которые предлагает Миннацэкономики, не будут работать. Поэтому политика по повышению акцизов должна сопровождаться очень жесткими мерами по борьбе с контрабандой», – сказал Маулен Ашимбаев.