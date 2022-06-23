Фото: пресс-служба Сената
Сенат
Спикер Сената высказался о повышении акцизов на табачные стики

Спикер Сената Маулен Ашимбаев высказался о введении акцизов на нагреваемый табак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

По его словам, для достижения реального результата нужно не только повышать акцизы на эту продукцию, но и эффективно бороться с контрабандой.

«Важно, чтобы недобросовестные предприниматели и люди, которые этим занимаются, не начали бы завозить изделия с нагреваемым табаком контрабандным путем. Соответственно, все меры, которые предлагает Миннацэкономики, не будут работать. Поэтому политика по повышению акцизов должна сопровождаться очень жесткими мерами по борьбе с контрабандой», – сказал Маулен Ашимбаев.

 

 

 

Популярное

Все
Брал на дело, потратил на кудалык
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
В кумысном промысле душа необходима
Через тернии – к мечте стать полицейским
По долгу службы и зову сердца
Где жить бездомышам?
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Труженик эпохи независимого Казахстана
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Инициативы повышенной важности
Наша работа – о госслужащих забота!
Инструменты укрепления единства
Съедают подчистую
Свежий взгляд на рутинную работу
Нас не слышат!
Обитель искусства
Мы убиваем их, они убивают нас
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Сенат , Мажилис
Совместное заседание палат Парламента состоится 30 июня
Сенат , Экономика
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о…
Сенат , Энергетика
"Сжигаем миллиарды кубометров ежегодно": нерациональным исп…
Сенат , Экономика
Исполнение плана приватизации раскритиковал сенатор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]