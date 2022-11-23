Спикера Мажилиса спросили, почему по российскому ТВ свободно звучат экстремистские заявления в адрес Казахстана

Ерлан Кошанов заверил, что страха или зависимости от России у Казахстана нет и быть не может.

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В интервью в Мажилисе спикера палаты Ерлана Кошанова спросили, почему по российскому телевидению свободно звучат экстремистские заявления в адрес Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Казахстанцев наказывают, в том числе приговаривают к различным срокам за критику Путина и России. Почему мы наказываем наших сограждан за высказывания против России, а они в свою очередь говорят то, что приходит им в голову? Мы боимся России или зависим от них?» - задали вопрос председателю Мажилиса журналисты.

Ерлан Кошанов в свою очередь заверил, что страха или зависимости от России у Казахстана нет и быть не может.

«Мы не боимся России и не зависим от нее. Мы равное независимое государство. Всё регламентируется законом. Во-вторых, и президент, и депутаты, и МИД отреагировали на выпады в сторону Казахстана со стороны иностранцев, будь это граждане России или других стран. Слова, сказанные в эфире или заявления журналистов, это не официальная позиция РФ. Это мнение и ответственность отдельных людей. Если в этих действиях содержатся нарушения законодательства в отношении нас, то наша Генеральная прокуратура направит требования их Генпрокуратуре», - сказал спикер Мажилиса.