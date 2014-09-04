В ходе беседы спикер Сената подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, и выразил уверенность, что данный визит придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству и укрепит межпарламентские связи.
Конгрессмены отметили прогресс Казахстана, достигнутый в проведении демократических реформ и развитии экономики за годы суверенитета, и высказали заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.
Обсудив международную проблематику, собеседники выразили обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта в Украине. К. Токаев подчеркнул усилия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленные на урегулирование ситуации, в частности, его предложение об организации "минской встречи", где Глава государства выступил с конструктивными предложениями.
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Спикер Мажилиса Кабибулла Джакупов встретился с членами палаты представителей Конгресса США Дэйном Рорабакером и Грегори Миксом.
Собеседники отметили стратегический характер казахстанско-американских отношений, подчеркнув динамичное развитие торгово-экономического, культурно-гуманитарного партнерства.
Отдельное внимание уделено международной повестке дня. К. Джакупов подчеркнул, что Казахстан и лично Президент Нурсултан Назарбаев придают большое значение вопросам безопасности и устойчивого развития во всем мире.
Председатель подкомитета Европы, Евразии и новым угрозам Комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Дэйн Рорабакер высоко оценил усилия нашей страны в этом направлении. В свою очередь член Комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Грегори Микс выразил восхищение темпами развития Казахстана, отметив, что наша страна под руководством Президента Нурсултана Назарбаева за столь короткий период достигла больших успехов во всех сферах жизни.
Казахстанский и американские парламентарии подчеркнули важность дальнейшего развития межпарламентских отношений как между профильными комитетами, так и группами по сотрудничеству Мажилиса и Конгресса США.
Председатель Мажилиса поздравил коллег с отмечаемым в нынешнем году 225-летием Конгресса США. Собеседники выразили уверенность, что у Казахстана и США большой потенциал для дальнейшего успешного взаимодействия. Только за прошлый год двусторонний товарооборот превысил $2,7 млрд. В ключевых секторах казахстанской экономики действует более 300 совместных предприятий, открыты представительства порядка 100 американских компаний.
В ходе встречи спикер Мажилиса пригласил американские компании активнее участвовать в реализации индустриально-инновационных проектов в Казахстане, а также в подготовке и проведении Всемирной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.