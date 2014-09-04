Спикеры палат Парламента встретились с конгрессменами США Политика 811 Роза РАХМЕТУЛЛИНА

В ходе беседы спикер Сената подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, и выразил уверенность, что данный визит придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству и укрепит межпарламентские связи.



Конгрессмены отметили прогресс Казахстана, достигнутый в проведении демократических реформ и развитии экономики за годы суверенитета, и высказали заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.



Обсудив международную проб­лематику, собеседники выразили обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта в Украине. К. Токаев подчеркнул усилия Президента Казахстана ­Нурсултана Назарбаева, направленные на урегулирование ситуации, в частности, его предложение об организации "минской встречи", где Глава государства выступил с конструктивными предложениями.



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Спикер Мажилиса Кабибулла Джакупов встретился с членами палаты представителей Конгресса США Дэйном Рорабакером и Грегори Миксом.



Собеседники отметили стратегический характер казахстанско-американских отношений, подчерк­нув динамичное развитие торгово-экономического, культурно-гуманитарного парт­нерства.



Отдельное внимание уделено меж­дународной повестке дня. К. Джакупов подчерк­нул, что Казахстан и лично Президент Нурсултан Назарбаев придают большое значение вопросам безопасности и устойчивого развития во всем мире.



Председатель подкомитета Европы, Евразии и новым угрозам Комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Дэйн Рорабакер высоко оценил усилия нашей страны в этом направлении. В свою очередь член Комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Грегори Микс выразил восхищение темпами развития Казахстана, отметив, что наша страна под руководством Президента ­Нурсултана ­Назарбаева за столь короткий период достигла больших успехов во всех сферах жизни.



Казахстанский и американские парламентарии подчеркнули важность дальнейшего развития межпарламентских отношений как между профильными комитетами, так и группами по сотрудничеству Мажилиса и Конгресса США.



Председатель Мажилиса поздравил коллег с отмечаемым в нынешнем году 225-летием Конг­ресса США. Собеседники выразили уверенность, что у Казахстана и США большой потенциал для дальнейшего успешного взаимодействия. Только за прошлый год двусторонний товарооборот превысил $2,7 млрд. В ключевых секторах казахстанской экономики действует более 300 совместных предприятий, открыты представительства порядка 100 американских компаний.



В ходе встречи спикер Мажилиса пригласил американские компании активнее участвовать в реализации индустриально-инновационных проектов в Казахстане, а также в подготовке и проведении Всемирной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.

