​Спикеры сверили часы

Конференция стала первым масштабным форумом парламентариев в очном формате с начала пандемии коронавируса. Организаторами конференции выступили Межпарламентский союз, Парламент Австрии при взаимодействии с ООН.

Спикеры парламентов более чем из 90 стран мира обсудили приоритеты, которые требуют срочных международных парламентских действий, включая глобальные меры по борьбе с пандемией и восстановлению после COVID-19, решение воп­росов с изменением климата и для обеспечения экологической устойчивости, противодействие дезинформации, участие молодежи в политике, гендерное равенство.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выступил на интерактивных общих дебатах, пос­вященных теме парламентской деятельности для укрепления многосторонности, обеспечения мира и устойчивого развития.

Нурлан Нигматулин рассказал о процессах, которые происходят сегодня в Казахстане и позволяют нашей стране развиваться в соответствии с международными принципами устойчивого развития.

– Концептуальные основы пост­роения эффективного государства и справедливого общества были заложены Первым Президентом Казахстана ­Нурсултаном Назарбаевым. И сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев обеспечивает преемственность политического курса, – подчерк­нул председатель Мажилиса.

Говоря о масштабных сис­темных реформах, которые затрагивают все сферы жизни казахстанского общества, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на расширении граж­данского участия и усилении общественного контроля, а также на законодательной поддержке инициатив Главы нашего государства.

– Парламент активно вов­лечен в этот процесс, обеспечивая своевременное законодательное сопровождение реформ. Принят целый пакет важных законов, совершенствующих выборное законодательство и судебную систему. Изменения также кос­нулись законодательных актов о политических партиях, мирных собраниях, местного само­управления, – сказал спикер Мажилиса.

Особое внимание в своем выступлении Нурлан Нигматулин уделил вкладу Казахстана в обеспечение мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях.

– В свете новых вызовов и угроз Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Международное агентство по биологической безопасности, подотчетное Совету Безопасности ООН. Эта новая специализированная структура могла бы непосредственно заниматься предот­вращением биологических угроз. И мы рассчитываем на активную поддержку нашими коллегами этой важной казахстанской инициативы, – отметил спикер Мажилиса.

Говоря о таком актуальном вопросе международной повестки дня, как восстановление мира и безопасности в Афганистане, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что самое важное сегодня – не допустить гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане. Спикер Мажилиса также напомнил, что в настоя­щее время по решению Президента Казахстана в нашей стране временно размещена Миссия ООН по содействию Афганистану.

На полях Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов Нурлан Нигматулин также провел ряд двусторонних встреч с руководителями европейских и азиатских парламентов, международных парламентских организаций, а также с представителями национальных делегаций.

Перспективы дальнейшего взаимодействия обсуждены в ходе встречи с председателем Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пашеко. При этом спикер Мажилиса подчеркнул, что казахстанские парламентарии разделяют принципы МПС, которые основываются на видении социально справедливого и безопас­ного мира, обеспечивающего равные возможности для всех людей с соблюдением основополагающих прав и свобод.

Речь также шла и о важнос­ти стабилизации ситуации в Афганистане. По мнению Нурлана Нигматулина, Межпарламентский союз мог бы играть существенную роль в урегулировании афганского вопроса, используя инструменты парламентской дип­ломатии.

На встрече со своей испанской коллегой – спикером Конг­ресса депутатов Меритчель Батет председатель Мажилиса акцентировал внимание на политических реформах, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также принятых в их поддержку законах, касающихся расширения возможности для участия в политической жизни женщин и молодежи, снижения порогового уровня прохождения партий в Парламент с 7 до 5%, внесения в избирательные бюллетени графы «Против всех» и др.

– Мы видим, что Казахстан динамично развивается и сделаны большие шаги в сторону укрепления демократии. И политические реформы, которые касаются прежде всего усиления роли женщин и молодежи, – это очень важный шаг для развития демократии в целом, – сказала в свою очередь Меритчель Батет.

Тема укрепления сотрудничества продолжена в ходе беседы с председателем Национальной ассамблеи Респуб­лики Корея Пак Бен Соком.

Собеседники выразили уверенность, что расширение взаи­модействия казахстанских и корейских парламентариев способствует реализации договоренностей глав двух государств. Как подчерк­нул спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, состоявшийся недавно государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сеул придал дополнительный импульс развитию политичес­кого диалога и расширению стратегического партнерства двух стран.

Широкий круг вопросов обсудил спикер Мажилиса с руководителями парламентов Азербайджана и Кыргызстана Сахибой Гафаровой и Талантом Мамытовым.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что совместная конструктивная работа парламентариев, в том числе и в рамках тюркских институтов, способствует дальнейшему укреплению всестороннего взаимодействия, дружбы и добрососедства между братскими народами и странами.

При этом председатель Мажилиса отметил, что юбилейное, десятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, проведение которого запланировано в конце сентября в Туркестане, откроет новые перспективные направления для дальнейшего сотрудничества.

На полях Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов Нурлан Нигматулин также провел переговоры со спикером Палаты представителей Парламента Бельгии Элиан Тилье и главой Сената Парламента Бельгии Стефани Д’Хоз.

– Сегодня, в условиях пост­кризисного развития, в условиях важности решения вопросов глобальной и региональной безопасности, те реформы, которые инициируются Президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, позволяют нашей стране не только противостоять вызовам современности, но и создавать прочный задел на будущее. И международное сообщество, в том числе и меж­дународные парламентарии, проявляет большой интерес к тем процессам, которые происходят сегодня в Казахстане. Прежде всего это процессы модернизации политической системы, укрепление диалога с гражданским обществом, масш­табные социальные проекты. И это внимание со стороны парламентского сообщества мы увидели здесь, в Вене, на полях Всемирного парламентского форума, – сказал Нурлан Нигматулин, подводя итоги участия парламентской делегации в Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов.