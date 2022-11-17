Спирт на 27,5 млн тенге изъяли у нелегального продавца в Акмолинской области

Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Акмолинской области завершил досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта для сбыта и незаконного предпринимательства.

«Так, в ходе осмотра места происшествия в прицепе автомобиля обнаружены 24 пластиковые ёмкости объемом тысячу литров каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью.

Согласно заключению Департамента государственных доходов по Акмолинской области, общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 27,5 млн тенге», – рассказали в агентстве.

Приговором суда А.Т. Батжанову назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем.