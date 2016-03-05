​Списки открыты

Свежий выпуск
576
Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

– Мы просим избирателей заранее ознакомиться со списками, – подчеркнула на брифинге член ЦИК РК Ляззат Сулеймен. – Если есть неточности, необходимо написать заявление в участковую избирательную комиссию, чтобы в список внесли изменения. В случае если какого-либо гражданина не включили в список, необходимо предоставить адресную справку из Центра обслуживания населения.

Она также отметила, что каждый избиратель может проверить данные о себе в списках с 4 марта и до дня голосования. При отклонении заявления от гражданина о внесении изменений в список избирательная комиссия обязана безотлагательно выдать заявителю копию мотивированного решения об этом. В последующем решение избиркома может быть обжаловано избирателем в суде.

Помимо актуализации списков, на брифинге речь шла о других деталях процесса голосования, в частности о том, как поступить избирателю, если он в день выборов будет находиться за пределами своего населенного пунк­та. В этом случае необходимо оформить открепительное удостоверение. Оно выдается избирателю либо его представителю по доверенности в период с 4 марта до 18.00 19 марта на основании письменного заявления.

– Открепительное удостоверение заполняется председателем или членом участковой избирательной комиссии на государственном или русском языке по желанию избирателя, – уточнила Л. Сулеймен. – При этом член участковой избирательной комиссии в списке напротив фамилии в графе «примечание» должен сделать запись о выдаче открепительного удостоверения, указать его пятизначный серийный номер, дату выдачи, поставить свою подпись. Также заявление гражданина о получении открепительного удостоверения является основанием для исключения его из списка по данному избирательному участку.

Спикер напомнила, что открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании в другом избирательном округе или на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются и дубликаты не выдаются. В день голосования при предъявлении открепительного удостоверения участковый избирком включает избирателя в список на участке по месту его пребывания.

Районные, городские, районные (в городе) избирательные комиссии обязаны представить отчеты об использовании открепительных удостоверений в соответствующие областные, городов Астаны и Алматы избирательные комиссии с приложением актов о погашении не­использованных открепительных удостоверений.

Популярное

Все
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
На принципах верховенства права
Родительство с большой буквы
«Здоровый образ жизни» для тенге
Предупреждать, а не устранять
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
Для эффективных решений важен диалог
1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO International
Игра объединила конфессии
Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
Как стать городом креативных идей
О трендах, кадрах и науке госуправления
Врачи на вес золота
Гарантия качественной медпомощи
Воздушная «скорая» спешит на помощь
В целях устойчивого развития
Чтить Родину и закон
Пять дней праздника
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Где купить соғым в Астане
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Вдохновлять собственным примером
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Токаев утвердил закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Токаев прибыл в Баку

Читайте также

Не верить фейкам, свернуть репитеры
Сносят самострой
Ошибка арбитров повлияла на результат
Земельный вопрос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]