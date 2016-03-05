​Списки открыты

– Мы просим избирателей заранее ознакомиться со списками, – подчеркнула на брифинге член ЦИК РК Ляззат Сулеймен. – Если есть неточности, необходимо написать заявление в участковую избирательную комиссию, чтобы в список внесли изменения. В случае если какого-либо гражданина не включили в список, необходимо предоставить адресную справку из Центра обслуживания населения.

Она также отметила, что каждый избиратель может проверить данные о себе в списках с 4 марта и до дня голосования. При отклонении заявления от гражданина о внесении изменений в список избирательная комиссия обязана безотлагательно выдать заявителю копию мотивированного решения об этом. В последующем решение избиркома может быть обжаловано избирателем в суде.

Помимо актуализации списков, на брифинге речь шла о других деталях процесса голосования, в частности о том, как поступить избирателю, если он в день выборов будет находиться за пределами своего населенного пунк­та. В этом случае необходимо оформить открепительное удостоверение. Оно выдается избирателю либо его представителю по доверенности в период с 4 марта до 18.00 19 марта на основании письменного заявления.

– Открепительное удостоверение заполняется председателем или членом участковой избирательной комиссии на государственном или русском языке по желанию избирателя, – уточнила Л. Сулеймен. – При этом член участковой избирательной комиссии в списке напротив фамилии в графе «примечание» должен сделать запись о выдаче открепительного удостоверения, указать его пятизначный серийный номер, дату выдачи, поставить свою подпись. Также заявление гражданина о получении открепительного удостоверения является основанием для исключения его из списка по данному избирательному участку.

Спикер напомнила, что открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании в другом избирательном округе или на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются и дубликаты не выдаются. В день голосования при предъявлении открепительного удостоверения участковый избирком включает избирателя в список на участке по месту его пребывания.

Районные, городские, районные (в городе) избирательные комиссии обязаны представить отчеты об использовании открепительных удостоверений в соответствующие областные, городов Астаны и Алматы избирательные комиссии с приложением актов о погашении не­использованных открепительных удостоверений.