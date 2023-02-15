Списки зарегистрированы

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось два заседания Центральной избирательной комиссии, на которых обсуждались вопросы регистрации партийных списков Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и Казахстанской партии зеленых «Байтақ» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК.

Как сообщил Нурлан Абдиров, Центральной избирательной комиссией проведены необходимые процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым Конституцией и Конституцион­ным законом «О выборах». ЦИК в рамках своей компетенции осуществляет регистрацию партийных списков, выдвинутых политическими партиями на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента.

Член ЦИК РК Асылбек Смагулов сообщил, что в партийном спис­ке партии «Ауыл» значатся 25 человек, все они соответствуют предъявляемым законодательством требованиям. Совокупная численность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в списке оставляет 40% от общего числа включенных в него кандидатов.

Учитывая тот факт, что на выборах депутатов Мажилиса Парламента, состоявшихся в январе 2021 года, партия «Ауыл» набрала 5,29% голосов избирателей, она от уплаты избирательного взноса освобождается.

Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина доложила о состоянии партийного списка Казахстанской партии зеленых «Байтақ». Она проинформировала, что в него включены 18 человек. Численность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в совокупности составляет 38,9%.

Политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят избирательный взнос на счет Центральной избирательной комиссии в пятнадцатикратном размере минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» внесла избирательный взнос в сумме 18 900 000 тенге за 18 человек, включенных в партийный список.

После подписания соответствующих протоколов об установлении соответствия кандидатов и регистрации партийных списков членами ЦИК приняты постановления о регистрации партийных списков ОО «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта 2023 года.

Теперь обе партии вправе открыть специальные временные счета для формирования избирательных фондов. Все зарегистрированные кандидаты получили соответствующие удостоверения.