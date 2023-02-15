Списки зарегистрированы

Статьи
71
Лилия Сыздыкова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки «Ауыл» и «Байтақ» на выборы в Мажилис.

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось два заседания Центральной избирательной комиссии, на которых обсуждались вопросы регистрации партийных списков Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и Казахстанской партии зеленых «Байтақ» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК.

Как сообщил Нурлан Абдиров, Центральной избирательной комиссией проведены необходимые процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым Конституцией и Конституцион­ным законом «О выборах». ЦИК в рамках своей компетенции осуществляет регистрацию партийных списков, выдвинутых политическими партиями на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента.

Член ЦИК РК Асылбек Смагулов сообщил, что в партийном спис­ке партии «Ауыл» значатся 25 человек, все они соответствуют предъявляемым законодательством требованиям. Совокупная численность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в списке оставляет 40% от общего числа включенных в него кандидатов.

Учитывая тот факт, что на выборах депутатов Мажилиса Парламента, состоявшихся в январе 2021 года, партия «Ауыл» набрала 5,29% голосов избирателей, она от уплаты избирательного взноса освобождается.

Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина доложила о состоянии партийного списка Казахстанской партии зеленых «Байтақ». Она проинформировала, что в него включены 18 человек. Численность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в совокупности составляет 38,9%.

Политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят избирательный взнос на счет Центральной избирательной комиссии в пятнадцатикратном размере минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» внесла избирательный взнос в сумме 18 900 000 тенге за 18 человек, включенных в партийный список.

После подписания соответствующих протоколов об установлении соответствия кандидатов и регистрации партийных списков членами ЦИК приняты постановления о регистрации партийных списков ОО «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» и ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта 2023 года.

Теперь обе партии вправе открыть специальные временные счета для формирования избирательных фондов. Все зарегистрированные кандидаты получили соответствующие удостоверения.

Популярное

Все
Врачи больше месяца боролись за жизнь пациентки, а однажды в течение суток им пришлось 53 раза «заводить» сердце женщины
Как сохранить единственный в области Улытау духовой оркестр, если в городских музыкальных школах и колледжах больше нет классов духовых инструментов?
В тренде мировой гуманитаристики и философии
Женщина, которая умела все
Не сторонники разбоя
Ритмы формы, энергия цвета
На лыжне – юные туристы фото автора фото предоставлено областным центром детско-юношеского туризма и экологии
Микс музыки и слова
Так быть не должно!..
Поступить в казахстанские вузы без ЕНТ могут те, кто отслужил в армии. Причем есть возможность учиться бесплатно
Списки зарегистрированы
Так начиналась Караганда
Решительный и смелый
Местное самоуправление – фундамент государства
Возрождение стало
Инвестиции – в сектор высоких переделов
Чтобы увидеть этот мир
Где учатся будущие генералы?
По программе Qamqor
Возвращенное наследие
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Партия «Amanat» на выборы депутатов маслихатов всех уровней выдвинула 3 821 кандидата и 119 – в депутаты Мажилиса Парламента
Няня месяц выносила драгоценности и доллары из дома жителя Актау
Тело казахстанца Мируса Курмашева нашли под завалами в турецком городе Антакья
Вторая группа казахстанских спасателей готовится к вылету в Турцию
Местное самоуправление: неосвоенный потенциал
Усть-Каменогорска реальный шанс улучшить состояние городской атмосферы
Миллион долларов выделит Казахстан на помощь Турции
Почти месяц без воды сидят жители одного из самых крупных микрорайонов Алматы
История Алаш Орды – это история казахской интеллигенции, которая сыграла неоценимую роль в судьбе страны. Имена ее деятелей известны. Но нельзя не вспомнить тех, кто предвосхитил это движение и стоял у его истоков. Один из таких людей – Серали Лапин
В Караганде все еще не работает детская больница, построенная семь лет назад
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к шести тысячам
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 февраля
Резиденции президента передают детям в ряде городов Казахстана
Казахстанские спасатели в Турции: спасены 7 человек, развернут пункт медпомощи
В Павлодаре принимают заявки на выдачу жилищных сертификатов
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Еще раз о кино
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

Инвестиции – в сектор высоких переделов
Возрождение стало
Так быть не должно!..
Женщина, которая умела все

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]