Списки зарегистрированы

Статьи
645
Лилия Сыздыкова

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию списков кандидатов всех семи партий, участвующих в выборах в Мажилис.

На прошедших вчера заседаниях ЦИК рассматривались вопросы регистрации партийных списков партий «Amanat» и «Respublica».

Как напомнил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, партия «Amanat» документы о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Мажилиса Парламента представила в Центральную избирательную комиссию 8 февраля.

В рамках своей компетенции ЦИК провела соответствующие процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым казахстанским законодательством.

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман сообщил, что «Amanat» представила партийный список из 90 человек. Женщины, молодежь и лица с инвалидностью представлены в списке в требуемой законом пропорции – 32,2%, или 29 человек. Все кандидаты, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах».

Мухтар Ерман также напомнил, что на выборах депутатов Мажилиса в 2021 году партия «Amanat» (на тот момент – «Nur Otan») получила 71,09% голосов избирателей, так что от уплаты избирательного взноса за кандидатов она освобождена.

Вопросы по регистрации партийного списка партии «Respublica» рассматривались на втором за день заседании.

Изначально в партийный список «Respublica», который был представлен в ЦИК 8 февраля, были включены 25 человек. Однако, как сообщил на заседании Нурлан Абдиров, позже в Цент­ральную избирательную комиссию официально поступили заявления от двух граждан об исключении их из списка кандидатов от данной партии по собственному желанию.

Как проинформировал член ЦИК Шавкат Утемисов, данные заявления поступили от Дархана Иманашева и Олжаса Султанова. На заседании было принято решение об их исключении из партийного списка «Respublica».

– С учетом этого в партийном списке остается 23 человека, из которых 8, или 34,8% от общего числа включенных составляют женщины, молодежь и лица с инвалидностью. Установленная квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах», – сообщил Шавкат Утемисов.

Он также отметил, что, поскольку партия «Respublica» не участвовала в предыдущих парламентских выборах, от нее требуется взнос на счет Центральной избирательной комиссии для регистрации списка. Он оплачен партией в полном объеме.

На заседаниях ЦИК были приняты постановления о регистрации партийных списков «Amanat» и «Respublica», всем зарегистрированным кандидатам выданы соответствующие удостоверения. Теперь партии могут открыть специальные временные счета для формирования избирательных фондов.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки всех семи партий, участвующих в предстоящих 19 марта выборах в Мажилис Парламента РК.

Кроме того, на втором заседании были рассмотрены вопросы об аккредитации наблюдателей иностранных государств.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман сообщил, что с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 72 наблюдателя от шести иностранных государств и трех международных организаций.

На вчерашнем заседании ЦИК были представлены кандидатуры семерых наблюдателей от трех иностранных государств: по две кандидатуры Армении и Грузии (это члены и представители центральных избирательных комиссий данных государств), три кандидатуры от Франции.

Популярное

Все
Банду скотокрадов задержали в ЗКО
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
Экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: что нового в агитационной кампании
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
Источник достоверности и правдивости
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Стало известно, какие организации намерены проводить опрос общественного мнения на выборах
Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре
Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)
Стабфонды начали реализацию лука
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане
Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике
Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека
Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Еще раз о кино
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Искусство стойких
Страшная сила
На боевом курсе
Ученый, педагог, личность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]