Списки зарегистрированы

На прошедших вчера заседаниях ЦИК рассматривались вопросы регистрации партийных списков партий «Amanat» и «Respublica».

Как напомнил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, партия «Amanat» документы о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Мажилиса Парламента представила в Центральную избирательную комиссию 8 февраля.

В рамках своей компетенции ЦИК провела соответствующие процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым казахстанским законодательством.

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман сообщил, что «Amanat» представила партийный список из 90 человек. Женщины, молодежь и лица с инвалидностью представлены в списке в требуемой законом пропорции – 32,2%, или 29 человек. Все кандидаты, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах».

Мухтар Ерман также напомнил, что на выборах депутатов Мажилиса в 2021 году партия «Amanat» (на тот момент – «Nur Otan») получила 71,09% голосов избирателей, так что от уплаты избирательного взноса за кандидатов она освобождена.

Вопросы по регистрации партийного списка партии «Respublica» рассматривались на втором за день заседании.

Изначально в партийный список «Respublica», который был представлен в ЦИК 8 февраля, были включены 25 человек. Однако, как сообщил на заседании Нурлан Абдиров, позже в Цент­ральную избирательную комиссию официально поступили заявления от двух граждан об исключении их из списка кандидатов от данной партии по собственному желанию.

Как проинформировал член ЦИК Шавкат Утемисов, данные заявления поступили от Дархана Иманашева и Олжаса Султанова. На заседании было принято решение об их исключении из партийного списка «Respublica».

– С учетом этого в партийном списке остается 23 человека, из которых 8, или 34,8% от общего числа включенных составляют женщины, молодежь и лица с инвалидностью. Установленная квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах», – сообщил Шавкат Утемисов.

Он также отметил, что, поскольку партия «Respublica» не участвовала в предыдущих парламентских выборах, от нее требуется взнос на счет Центральной избирательной комиссии для регистрации списка. Он оплачен партией в полном объеме.

На заседаниях ЦИК были приняты постановления о регистрации партийных списков «Amanat» и «Respublica», всем зарегистрированным кандидатам выданы соответствующие удостоверения. Теперь партии могут открыть специальные временные счета для формирования избирательных фондов.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки всех семи партий, участвующих в предстоящих 19 марта выборах в Мажилис Парламента РК.

Кроме того, на втором заседании были рассмотрены вопросы об аккредитации наблюдателей иностранных государств.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман сообщил, что с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 72 наблюдателя от шести иностранных государств и трех международных организаций.

На вчерашнем заседании ЦИК были представлены кандидатуры семерых наблюдателей от трех иностранных государств: по две кандидатуры Армении и Грузии (это члены и представители центральных избирательных комиссий данных государств), три кандидатуры от Франции.