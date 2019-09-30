Список 100 злостных неплательщиков налогов опубликован в Казахстане

Общество
Комитет государственных доходов опубликовал список 100 злостных неплательщиков налогов среди физических лиц, которые в общей сложности задолжали государству 286 019 395 тенге. Из этой суммы основной долг составил 175 354 401 тенге, 110 664 995 тенге – начисленная пеня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

Как выяснилось, наибольший долг имеет житель Карагандинской области Аскар Набиев. Он задолжал государству 37 163 849 тенге налога на землю. Пеня по данной сумме составила 28 192 533 тенге. В итоге общий долг составил 65 356 383 тенге.

Есть и те, у кого пеня, начисленная за неуплату налога на землю, уже превышает основной долг.

"Так, житель Нур-Султана Талгатбек Ильясов имеет общий долг 19 050 875 тенге, из которых 8 685 027 тенге является основным долгом, 10 365 848 тенге – пеня. Что касается налога на транспорт, то список антилидеров также возглавляет Карагандинская область, житель которой Фадис Мустакимов накопил долгов на 6 081 323 тенге. Из этой суммы 4 059 318 тенге являются основным долгом, оставшиеся 2 022 005 тенге – пеня", – говорится в сообщении КГД.

По информации ведомства, некоторые казахстанцы накопили долги и по налогу на имущество. К примеру, житель Жамбылской области Ерлан Токсанбаев задолжал 576 191 тенге, из которых 335 811 тенге является основным долгом. Начисленная пеня составляет 240 380 тенге.

В Комитете государственных доходов напомнили, что в Казахстане до конца года действует налоговая амнистия. По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря, начисленная пеня будет списана автоматически.

Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по ссылке.

Полный список должников можно скачать здесь .

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