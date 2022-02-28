Список бесплатных лекарств для лечения детей с орфанными заболеваниями расширит Минздрав РК

Здравоохранение
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В 2022 году будет расширен перечень лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения РК Ажар Гиният на расширенном заседании коллегии ведомства, передает Kazpravda.kz.  

«В 2022 году будет расширен перечень лекарственных средств для лечения детей с орфанными заболеваниями», - сказала Ажар Гиният.

Так, в перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения включены 5 новых заболеваний и 19 новых лекарственных препаратов.

Кроме того, находят решение проблемы по закупу незарегистрированных лекарственных средств. Ранее согласно статье 246 Кодекса, за счет средств местного бюджета могли закупаться лекарства, включенные в казахстанский национальный формуляр, что ограничивало закуп незарегистрированных лекарственных средств за счет местного бюджета.

В этой связи, министерство проработало изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», согласно которым  исключена норма по обязательному наличию препаратов в КНФ.

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