Список личных аккаунтов руководителей управлений здравоохранения и главврачей онкоцентров
Министерство здравоохранения РК опубликовало список личных аккаунтов первых руководителей управлений здравоохранения всех областей Казахстана, Астаны, Алматы и Шымкента, главного государственного санитарного врача РК – председателя Комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина, а также главных врачей городских и областных онкологических центров и диспансеров в Facebook, передает Kazpravda.kz.
"Ежедневно мы получаем десятки обращений от граждан по вопросам работы медицинских учреждений регионов и врачей. Для вашего удобства, а также для систематизации поступающих к нам обращений мы приводим список личных страниц. Будьте здоровы!" – говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.
– Главный государственный санитарный врач РК – председатель Комитета охраны общественного здоровья – Жандарбек Бекшин;
– Руководитель управления общественного здравоохранения г. Астана – Камалжан Надыров;
– Руководитель управления общественного здоровья г. Алматы – Канат Тосекбаев;
– И. о Руководителя управления здравоохранения г. Шымкент – Галымжан Абишев;
– Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области – Сауле Кисикова;
– Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области – Асет Калиев;
– Руководитель управления здравоохранения Алматинской области – Бауыржан Ыскак;
– Руководитель управления здравоохранения Павлодарской области – Ораз Мукашев;
– Руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – Тимур Султангазиев;
– Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области – Мукан Егизбаев.
Список личных аккаунтов главных врачей городских и областных онкологических центров и диспансеров
"Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетной задачей Министерства здравоохранения РК. Ежедневно мы получаем множество обращений от людей, которых коснулась эта проблема. Чтобы помочь вам получить максимально оперативную, качественную обратную связь, ниже мы приводим список личных страниц главных врачей городских и областных онкологических центров и диспансеров. Будьте здоровы!" – говорится в еще одном сообщении ведомства.