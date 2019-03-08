Общество
Список личных аккаунтов руководителей управлений здравоохранения и главврачей онкоцентров
Министерство здравоохранения РК опубликовало список личных аккаунтов первых руководителей управлений здравоохранения всех областей Казахстана, Астаны, Алматы и Шымкента, главного государственного санитарного врача РК – председателя Комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина, а также главных врачей городских и областных онкологических центров и диспансеров в Facebook, передает Kazpravda.kz.   

"Ежедневно мы получаем десятки обращений от граждан по вопросам работы медицинских учреждений регионов и врачей. Для вашего удобства, а также для систематизации поступающих к нам обращений мы приводим список личных страниц. Будьте здоровы!" – говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

– Главный государственный санитарный врач РК – председатель Комитета охраны общественного здоровья – Жандарбек Бекшин

– Руководитель управления общественного здравоохранения г. Астана – Камалжан Надыров

– Руководитель управления общественного здоровья г. Алматы – Канат Тосекбаев

– И. о Руководителя управления здравоохранения г. Шымкент – Галымжан Абишев;

– Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области – Сауле Кисикова

– Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области – Асет Калиев

– Руководитель управления здравоохранения Алматинской области – Бауыржан Ыскак

– Руководитель управления здравоохранения Атырауской области – Маншук Аймурзиева

– Руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области – Марат Шоранов

– Руководитель управления здравоохранения ЗКО – Нурданат Беркингали;   

– Руководитель управления здравоохранения Жамбылской области – Марат Жуманкулов

– Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области – Талгатбек Бапиев

– Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области – Ержан Нурлыбаев

– Руководитель управления здравоохранения Костанайской области – Вячеслав Дудник

– Руководитель управления здравоохранения Кызылординской области – Акмарал Альназарова

– Руководитель управления здравоохранения Павлодарской области – Ораз Мукашев

– Руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – Тимур Султангазиев

– Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области – Мукан Егизбаев.


Список личных аккаунтов главных врачей городских и областных онкологических центров и диспансеров

"Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетной задачей Министерства здравоохранения РК. Ежедневно мы получаем множество обращений от людей, которых коснулась эта проблема. Чтобы помочь вам получить максимально оперативную, качественную обратную связь, ниже мы приводим список личных страниц главных врачей городских и областных онкологических центров и диспансеров. Будьте здоровы!" – говорится в еще одном сообщении ведомства.   

– Главный врач онкологического центра г. Астана – Мухтар Тулеутаев;

– Главный врач онкологического центра г. Алматы – Нурсултан Избагамбетов;

– Главный врач онкологического центра г. Шымкент – Сакен Катбаев;

– Главный врач Многопрофильной областной больницы Акмолинской области – Нурлан Жаров. Областная онкологическая служба входит в подразделение Многопрофильной областной больницы;

– И.о Главного врача онкологического центра Мед.центра ЗКГМУ – Ирина Гордышева;

– Главный врач Алматинского регионального онкологического диспансера – Саяхат Олжаев;

– Главный врач онкологического диспансера Алматинской области – Болат Сейтказин

– Главный врач онкологического диспансера Атырауской области – Батыр Оразалин

– Главный врач онкологического диспансера г. Семей – Марат Сандыбаев;

– Главный врач Западно-Казахстанского областного онкологического диспансера – Ерлан Токсанов;

– Главный врач онкологического диспансера Жамбылской области – Абай Нуржанов;   

– Главный врач онкологического диспансера Мангистауской области – Нурлан Джариев

– Главный врач онкологического диспансера Карагандинской области – Муратбек Жумакаев;

– И.о Главного врача онкологического диспансера Костанайской области – Игорь Дженджара

– Главный врач онкологического центра Кызылординской области – Сакен Сергазиев;

– Главный врач онкологического диспансера Павлодарской области – Мурат Сулейменов;

– Главный врач онкологического диспансера Северо-Казахстанской области – Юрий Белоног;

– Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области.

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